* Por: Jornal Montes Claros - 22 de setembro de 2021.

Se você está buscando as melhores marcas de tênis para caminhada está no lugar certo!

Provavelmente poucos sabem, mas os tênis para caminhada vão muito além de serem leves na hora dos seus exercícios. Existem ainda, algumas coisas a se considerar como:

Conforto;

Amortecimento;

Flexibilidade;

Material etc.

Certamente, essas e outras coisas fazem total diferença no momento da sua caminhada, além de garantir que você não tenha nenhuma lesão física. Assim você faz uma ótima atividade física com bons resultados.

Por isso, nesse artigo eu trouxe as melhores marcas para você escolher bem o seu tênis para caminhada. Confira!

1. New Balance

Para começar essa lista com as melhores marcas de tênis para caminhada, vamos falar um pouco da New Balance.

Esta é uma marca que já está no mercado a muitos anos, especialista em conforto e trabalha com materiais de qualidade. Por isso é uma ótima opção para quem busca produtos com ótimo sistema de amortecimento e flexibilidade.

Seus primeiros produtos foram palmilhas para trazer conforto aos tênis da época e logo depois entrou para o mercado esportivo com as melhores tecnologias em tênis de corridas.

Então se você busca um tênis de muita qualidade e estilo a New Balance é a marca certa para você.

2. Mizuno

Uma outra que está entre as melhores marcas de tênis para fazer caminhada é a Mizuno. Sem dúvida essa marca japonesa entende de tecnologia e está sempre inovando em suas criações e modelos.

Assim como a New Balance o início da Mizuno foi fabricando produtos ortopédicos e logo depois entrou para o ramo do esporte.

3. Adidas

A Adidas também não fica atrás com seus tênis para esportes, com materiais leves e que se adequam ao pé. Considerada a segunda maior do mundo em produtos desportivos seu primeiro lançamento foi de um tênis feito totalmente de pano.

Certamente aqui, já é possível notar que o forte da Adidas é sem dúvida o conforto e flexibilidade de seus tênis para caminhada e qualquer outro tipo de esporte.

4. Nike

Em quarto lugar da nossa lista de marcas de tênis para caminhada está a Nike. Apesar de ser uma marca grande e líder em produtos desportivos, como já falamos o conforto é fundamental para essa atividade física.

No entanto, a marca não possui muitos modelos sem o couro que acaba trazendo menos flexibilidade para os pés. Mas conta sim, com alguns modelos feitos totalmente em pano que facilita e ajuda muito no conforto, sem falar no amortecimento muito bom que seus modelos oferecem.

5. Olympikus

Agora, se você não pode investir alto em tênis para caminhada a Olympikus certamente é uma boa escolha. Isso porque além de possuir preços mais em conta, seus calçados não decepcionam.

Inclusive, alguns de seus modelos estão entre os mais leves para caminhada tornando o exercício mais fácil e confortável.

Portanto, caso você esteja em busca de um tênis para o curto prazo, sem dúvidas os da marca Olimpikus irão te atender muito bem.

6. Reebok

Mais uma da categoria de preços baixos, mas que não te deixam na mão. Uma das marcas de tênis para caminhada que oferece um bom custo-benefício é a Reebok.

Conhecida por fabricar modelos simples em design, mas ótimos para atividades físicas. A Reebok é uma das marcas de tênis mais antigas, nascida em 1980.

Portanto, já vendeu muitos modelos de tênis nessa sua história de vida. Atualmente a marca faz parte do grupo da Adidas, então é possível perceber que apesar do valor baixo, existe sim um cuidado com o conforto de quem compra dessa marca.

7. Asics

Para finalizar a nossa lista de marcas de tênis para caminhada não poderia faltar a Asics que é conhecida por toda a sua tecnologia em seus modelos.

Certamente não é de se estranhar toda essa tecnologia já que a marca é originalmente japonesa. Sua história começou em 1949 com a fabricação de tênis para basquete.

Mas hoje já ganha um espaço em todos os esportes, inclusive atividades físicas como a caminhada. Além de incluir diferentes tecnologias em seus modelos preza pela saúde de seus clientes desde o material até a forma de amortecimento.

Então, também é uma ótima marca para caminhada, apesar de seus modelos não serem tão atraentes em se tratando do design.

Em resumo, boas marcas de tênis para caminhada não faltam no mercado. Então é só escolher a que atender a todos os seus critérios e praticar a sua atividade física sem desconforto e sabendo que estará cuidando da saúde do seu corpo de fora para dentro.

Então não deixe de visitar a nossa loja online Samburá e compartilhar esse texto com todos os seus amigos e parentes para todo mundo fazer atividade física bem e confortável! Te vejo na próxima!