Referências nacionais instigam empreendedores em evento sobre sociedade 5.0

23 de setembro de 2021.

Caxias do Sul 23/9/2021

InnovationDay 2021 ocorre no próximo dia 23, de forma online

O InnovationDay 2021 acontecerá em formato digital, no dia 23 de setembro, para consolidar mais uma vez Caxias do Sul e a Serra Gaúcha como uma região voltada à inovação. O evento deste ano trará conteúdos sobre tecnologia, sociedade 5.0 e automação. A realização fica por conta da CIC Caxias, HDI capítulo RS e Trino Polo.

Anualmente, o InnovationDay reúne palestrantes e congressistas com expertise para compartilharem seus conhecimentos em um dia que proporciona networking e troca de experiências. O evento deste ano ocorre no HDI Experience e será realizado dentro de um centro de convenções virtual.

O espaço funciona da seguinte maneira: cada participante cria o seu próprio avatar e pode caminhar por todo o centro virtual. Entre as funções disponíveis é possível trocar cartão com expositores, baixar conteúdo e visitar todos os estandes. O usuário também poderá acessar outras três salas simultâneas, todas com palestras sobre os temas e cases mais inovadores do mercado.

Um ambiente para fazer networking

Grasiela Tesser, Diretora de Projetos e Inovação da CIC Caxias, explica o que contribuiu para definir as vertentes da edição deste ano. “Estamos sempre em contato com o empresariado de Caxias do Sul e região, buscando entender melhor o mercado em que atuam e quais são as suas principais necessidades. O InnovationDay é sobre isso, definir os assuntos que estão mais em foco atualmente e criar todo o evento ao redor deles, trazendo palestrantes renomados e que possam sanar as dúvidas dos participantes e proporcionar novos insights de negócios”, destaca.

Juremir Milani, Presidente do Trino Polo, conta o que as pessoas podem esperar do InnovationDay 2021. “É um ambiente onde se encontra bastante conteúdo relevante, dicas, teorias, experiências, cases e muito mais. Não são só palestras, a pessoa pode caminhar pelo evento, encontrar novos estandes, além de fazer um networking bacana”, afirma.

Já o Presidente da HDI capítulo RS, Fernando Hansen, comenta sobre a importância de um evento como o Innovation para a Serra Gaúcha. “O grande objetivo é abrir a mente das pessoas, mostrando como o uso da tecnologia é útil para os seus ramos de negócio. É um evento que nos instiga a inovar, onde os participantes terão o privilégio de ouvir diversos cases de sucesso”, salienta.

O InnovationDay 2021 tem a realização da CIC Caxias, Trino Polo e HDI capítulo RS; patrocínio de Marcopolo, Metadados, UCS e Caminho do Saber; e apoio do SEBRAE, Nômade Studio, Dinâmica Conteúdo Inteligente e DL Comunicação e Eventos.

Confira os palestrantes confirmados até o momento

Alessandro Valério: coordenador de Empreendedorismo e Inovação do NEXUS – Hub de Inovação do Parque Tecnológico São José dos Campos.

Bruno Gobbato: atuou durante 20 anos em empresas líderes de mercado, como Brinquedos Estrela, Probiótica, Tam Linhas Aéreas, Mr.Bey Alimentos, Rede D’or, Francal e Tribanco, transformando as suas áreas de relacionamento. É

Camila Dalla Brandão: é Diretora Presidente da Companhia de Desenvolvimento, Turismo e Inovação de Vitória. Graduada em Administração de Empresas, pós-graduada em Docência Superior, MBA em Projetos e Mestre em Administração pela UFES.

Carlos Busch: atualmente é colunista do MIT Technology Review Brasil, escritor, professor de MBA, sponsor do canal FUJA DA MÉDIA e vice-presidente da Salesforce Latin America.

Fernando Mattoso Lemos: VP Microsoft Brazil, CTO & Customer Success com experiência de mais de 25 anos em programas de execução e transformação em negócios.

Gil Giardelli: apresentador do programa O Imponderável, na Record News. Escritor, inovador na @5era, roboticista AÍ, eticista, membro da World Federation Future Studies e da World Future Society.

Juliana Akaishi: advogada, formada pela Universidade de São Paulo, com especialização em economia pela FGV-SP e LLM em Law, Science and Technology pela Stanford University.

Léo Vitor Redondo: é doutorando em Ciências da Informação pela UFP (Portugal), Mestre em Comunicação Midiática (UNESP), Bacharel em Comunicação Social (UNESP).

Luís Lamb: pesquisador e professor em Inteligência Artificial (IA), Ciência da Computação e Inovação há mais de 20 anos. PhD em Ciência da Computação pelo Imperial College London, Mestre e Bacharel em Ciência da Computação pela UFRGS. Atualmente é Secretário de Estado de Inovação, Ciência e Tecnologia do RS.

Marcelo Tas: apresentador do programa #Provoca e comentarista do Jornal da Cultura, na TV Cultura. Membro do Conselho de Professores do IBMEC, responsável pela Cátedra de Inovação e Jornalismo.

Raphaella Aurnheimer: atualmente é Diretora de Global Talent e People Business Partner no EBANX, fintech que processa pagamentos de sites internacionais como Shopee, Shein e Spotify.

Sergio Povoa: OLX Brasil e Mentor da Endeavor Brasil, com carreira anterior em Finanças e TI; e um histórico comprovado de trabalho em empresas globais e nacionais, como Netshoes, Grupo Pão de Açúcar, General Eletric, entre outras.

Website: https://innovationday2021.com.br/