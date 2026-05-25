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Igreja celebra Santa Madalena Sofia Barat, fundadora da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus
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Jornal Montes Claros 25 de maio de 2026

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Religiosa francesa dedicou sua vida à educação e à caridade, deixando legado que permanece vivo até hoje.

25 de maio de 2026 — A Igreja Católica celebra hoje a memória de Santa Madalena Sofia Barat, nascida em 1779 em Joigny, França, e fundadora da Sociedade do Sagrado Coração de Jesus. Canonizada em 1925 pelo Papa Pio XI, a santa é lembrada por sua dedicação à formação de jovens e ao fortalecimento da espiritualidade do Coração de Cristo.

História e vocação

Madalena Sofia cresceu em um lar humilde, mas recebeu educação privilegiada graças ao irmão, que era padre. Durante a Revolução Francesa, enfrentou momentos de perseguição religiosa e amadureceu sua vocação ao serviço da Igreja.

Em 1800, acompanhada de quatro companheiras, professou os primeiros votos religiosos e fundou a Sociedade do Sagrado Coração, unindo contemplação e apostolado.

Caridade e missão

A religiosa destacou-se pela atenção às crianças órfãs e desamparadas, especialmente após epidemias que marcaram o início do século XIX. Sua frase célebre — “Eu daria minha pele aos pobres” — resume o espírito de entrega e amor ao próximo que guiou sua vida.

Além de cuidar dos necessitados, preocupou-se com a formação de educadores católicos, incentivando-os a unir conhecimento e virtude.

Legado

Santa Madalena Sofia faleceu em 25 de maio de 1865. Hoje, a congregação que fundou conta com mais de 3,5 mil religiosas espalhadas pelo mundo, atuando principalmente na Europa e nas Américas. Sua obra continua inspirando iniciativas voltadas à educação, espiritualidade e caridade.

A celebração de Santa Madalena Sofia Barat recorda a importância da fé aliada à educação e à caridade como instrumentos de transformação social. Sua vida permanece como testemunho de amor e dedicação ao próximo.

Redação Jornal | Texto: Jornal – com informações históricas da Igreja Católica

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