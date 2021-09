Dia Nacional de Adotar um Animal será comemorado no dia 4 de outubro

Compartilhe Facebook

São Paulo -SP 24/9/2021 – O amor incondicional e a lealdade são elementos fundamentais para as pessoas reconhecerem que adotar um animal é bom demais.

Uma atitude responsável pode mudar a trajetória de um animal abandonado.

A causa dos animais requer reflexão e ação para conseguir evoluir. As notícias devem ser divulgadas com o intuito de buscar a solução para os problemas que os afligem, jamais com sensacionalismo, banalizando o sofrimento dos animais. “É necessário saber interagir com as pessoas que ainda desconhecem os seus princípios e valores”, enfatiza Vininha F. Carvalho, editora da Revista Ecotour News (www.revistaecotour.news).

“A partir do momento em que é despertada a necessidade de preservar o meio ambiente surgiu uma nova concepção de relacionamento voltada para o respeito a todas as formas de vida. A relação com os animais domésticos tornou-se tão complexa que, ao entrar para uma família, o animal é capaz de provocar alterações positivas no comportamento de todos os seus membros”, explica Vininha F. Carvalho.

Com todo o avanço da ciência, pesquisas mostram que o convívio com os animais é considerado como um dos melhores recursos terapêuticos. A presença de um animal de estimação pode estimular o relaxamento, diminuindo a pressão sanguínea e o estresse do dia a dia. “Os animais de companhia foram extremamente importantes para a saúde e bem-estar emocional das famílias durante o período de pandemia. E isso alavancou as adoções, que já era uma tendência forte, mas foi alavancada”, relata Leonardo Brandão, coordenador da Comissão de Animais de Companhia.

O amor incondicional e a lealdade são elementos levados em consideração para as pessoas que desejam adotar um animal. A principal porta de entrada dos animais de companhia nas famílias brasileiras é por meio da adoção ou como um presente, de acordo com a pesquisa Radar Pet 2021. O levantamento realizado pela Comissão de Animais de Companhia revelou que 84% dos gatos brasileiros foram adotados e 54% dos cães são frutos de adoção.

“Para que cada vez mais pessoas se envolvam com a promoção da adoção responsável dos animais domésticos, no próximo dia 4 de outubro será comemorado pelo 21º ano consecutivo, o Dia Nacional de Adotar um Animal. Nesta data, que é dedicada a São Francisco de Assis, todos podem prestar uma homenagem concreta ao Padroeiro da Ecologia, plantando a semente da caridade e colhendo os frutos do amor”, finaliza a idealizadora desta campanha educativa, Vininha F. Carvalho.

