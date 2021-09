Retorno das atividades presenciais reacende importância das empresas de limpeza

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 24 de setembro de 2021.

São Paulo/SP 24/9/2021 – É necessário que as empresas de limpeza estejam preparadas para que a higienização corporativas seja devidamente feita.

Segundo dados da KPMG, 61% das empresas devem retornar ao local de trabalho até 2022, para isso, as empresas de limpeza têm que redobrar a atenção na higienização dos ambientes corporativos.

Com o avanço da cobertura vacinal contra a Covid-19 no Brasil, as empresas corporativas começam, aos poucos, a programar o retorno gradativo do trabalho presencial de seus funcionários. Na maioria das empresas esse retorno ainda ocorre de forma híbrida, com funcionários indo ao local de trabalho apenas alguns dias na semana.

Segundo estudos feitos pela consultoria da KPMG, 39% das empresas têm a intenção de retornar para o trabalho presencial já no segundo semestre de 2021, enquanto 27% deles já programavam a volta aos escritórios para os primeiros seis meses deste ano. Já outros 34% dos participantes planejam que este retorno deverá ocorrer apenas em 2022. Ou seja, com 61% das empresas tem o interesse em retornar às atividades corporativas presenciais na metade do ano de 2021 até o início de 2022.

Apesar da movimentação nos escritórios ainda estar distante da correria conhecida, o trabalho fundamental das equipes de limpeza se torna ainda mais importante, já que é necessário a atenção redobrada para as questões de higiene e prevenção. Desse modo, as empresas de limpeza necessitam estar atentas para proporcionar um ambiente de trabalho limpo e seguro.

Para o retorno do trabalho presencial, é necessário que as corporações sigam os protocolos necessários para evitar a contaminação da Covid-19, como o distanciamento social, o uso obrigatório de máscara e principalmente a higienização correta do local.

Além da conscientização coletiva sobre os protocolos que devem seguir, é necessário que a empresa tenha uma equipe de limpeza preparada para esse retorno dos demais funcionários. Uma das melhores formas de uma empresa proporcionar um ambiente higienizado, é contratar empresas de limpeza terceirizadas, pois essas equipes já têm todo o preparo e treinamento para manter a segurança sanitária de todos.

A terceirização das equipes de limpeza tem sido cada vez mais procurada pelas demais corporações, por conta de todo o preparo e treinamento para manter o ambiente de trabalho higienizado, seguro e preparado para receber os funcionários nesse retorno às atividades.

Limpeza e Prevenção

As empresas de limpeza e conservação devem se atentar aos protocolos exigidos para evitar a propagação do novo coronavírus. Além disso, um ambiente devidamente limpo impacta diretamente na saúde e bem estar das demais pessoas. Segundo Rui Monteiro, presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC), “é necessário que as empresas de limpeza estejam preparadas para que a higienização corporativas seja devidamente feita, pois com retorno dos funcionários ao local de trabalho, a segurança sanitária deve ser redobrada”.

Para ter todo o preparo para manter o ambiente de trabalho limpo e seguro, é importante que as equipes de limpeza e conservação estejam em constante aprendizado sobre novas normas, novos protocolos de prevenção, formas de aprimorar a limpeza corporativa e repassar essas informações para seus colaboradores estarem preparados para qualquer medida que deva ser tomada. Rui ainda afirma que “o constante aprendizado sobre as medidas de limpeza, faz com que as companhias tenham êxito ao exercer o seu trabalho, tornando sua equipe mais preparada e ganhando o devido reconhecimento dentro do mercado de trabalho”.

Com o devido preparo, as corporações têm a confiança em contratar uma companhia de limpeza e também terão a certeza de que o retorno dos seus funcionários ao local de trabalho será seguro de qualquer eventualidade, além de um ambiente de trabalho devidamente limpo trazer positividade, bem-estar e a capacidade dos funcionários serem mais produtivos em suas atividades corporativas

Limpeza é saúde

Com esse retorno gradativo, a importância das empresas de limpeza terem as qualificações devidas, o preparo para exercer sua função e capacidade para atender os protocolos exigidos pelas demais corporativas, é fundamental. Pensando nisso, o SEAC-SP está promovendo a campanha “Limpeza é Saúde” com o objetivo de atender corporações de todos os segmentos na contratação de empresa de limpeza profissional.

O principal intuito dessa campanha é conscientizar as empresas sobre os riscos à saúde, que podem ser evitados a partir de um ambiente limpo e bem conservado, principalmente no ambiente corporativo, que impacta diretamente na vida de milhares de pessoas.

Em breve o SEAC irá apresentar ao mercado os devidos critérios para as empresas que irão aderir a campanha. Estas empresas irão receber um selo de qualidade, que representará que a empresa é qualificada e que se importa com a saúde e bem-estar das demais pessoas e que fará a diferença na hora da contratação de uma equipe de limpeza.

Mais informações: https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude

Website: https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude