Sofisticação e conforto: conheça alguns modelos de maiô incríveis

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: Jornal Montes Claros - 24 de setembro de 2021.

Saiba a história da peça, veja o que está em alta e inspire-se para esse verão.

Tem dias que são tão quentes que dá vontade de ficar só de roupa de banho. Se essa roupa for um maiô feminino, você pode até fazer isso, já que muitos modelos são tão bonitos e confortáveis, que já deixaram há tempos de ser usados apenas na praia e na piscina, pois também ficam perfeitos como bodies.

Com o desenvolvimento da tecnologia e a modernização dos modelos de maiôs, eles se tornaram peças versáteis e cheias de estilo, longe de serem considerados caretas, como já foram em outros tempos. Fizemos uma lista com alguns modelos que são bapho, mas antes, um pouco de história.

Primeiro maiô surgiu há mais de um século

Dizem que os maiôs foram inventados na Europa, ainda no século XVI, quando tomar banho de mar e rio começou a virar um hábito popular. A partir de 1820, quando as mulheres passaram a poder nadar, essa peça ganhou espaço.

No entanto, por conta dos costumes da época, os modelos eram muito mais “comportados” do que os que vemos hoje em dia, cobrindo o corpo quase completamente, incluindo os braços e as pernas.

De lá para cá, a peça foi evoluindo, mostrando um pouco mais o corpo e ganhando cada vez mais espaço, até que em 1946 o biquíni foi inventado na França e, gradualmente, foi roubando a cena. Isso fez com que os maiôs fossem considerados atrasados por muitas mulheres, que os trocaram pela novidade de duas peças.

No entanto, por serem práticos e muito mais confortáveis que a maioria dos biquínis, os maiôs voltaram com tudo na última década. Contudo, dessa vez, com modelos sensuais e cheios de estilo, como os que mostraremos a seguir.

Estampados e decotados estão em alta

As opções de modelos de maiôs e bodies (que também podem servir de maiô, dependendo do tecido) são muitas e diversas. Mas, para arrasar na praia ou em qualquer ambiente, melhor mesmo é escolher um que não seja tão básico. As opções dessa lista podem te inspirar.

Maiô de alcinha

Esse estilo é ótimo porque fica parecendo uma blusinha se você usar com um shortinho, por exemplo. Uma dica é investir em cores fortes e vibrantes ou até mesmo várias delas. Alguns modelos com recortes tricolor são uma graça.

Maiô de ombro só ou tomara que caia

Os maiôs de um ombro só ou tomara que caia são estilosos e ficam ainda mais se você escolher um que tenha uma estampa diferente e moderna. Eles podem ser simples ou vir ainda com alguns recortes, como os modelos dos quais falaremos a seguir.

Maiô com recortes

Quem disse que um maiô não pode mostrar uma parte da barriga? Os recortes, que viraram sucesso nos últimos anos, têm aberturas que deixam uma pequena parte (ou uma grande parte) da pele de fora e são muito sexy.

Maiô com as costas de fora

Se a ideia é ser sensual, os modelos que deixam as costas de fora são ótimas opções. Como bodies, eles são perfeitos para passeios ao ar livre nos dias quentes. Alguns têm estampas maravilhosas.

Maiô com decote profundo

Esses modelos são um arraso e podem ser usados tanto por quem tem muito quanto por quem tem pouco busto. Os estampados também têm espaço aqui, mas os de cor única, como pretos, vermelhos ou brancos, também fazem sucesso nesse corte.

Maiô cruzado nas costas

Esse é um tipo de recorte muito bonito e até um pouco discreto, para quem não quer ser tão ousada nos decotes e recortes, mas também quer ser um pouquinho sexy.

Maiô com amarração

Isso mesmo, as amarrações não são exclusivas dos biquínis. Alguns modelos de maiôs trazem amarrações nos recortes, com detalhes que são um charme.