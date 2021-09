Tecnologia a favor da segurança em condomínios

Compartilhe Facebook

São Paulo 28/9/2021 – Sabemos da importância da evolução constante de nossos serviços e trazermos soluções que aliem nossa expertise a tecnologias é fundamental

A tecnologia aliada a sistemas integrados em condomínios visa aumentar a segurança de moradores e facilitar o trabalho dos colaboradores que atuam nos locais.

Em um mundo em constante movimento, com mudanças cada vez mais velozes, a tecnologia passou a ser incorporada no dia a dia dos cidadãos de maneira ágil e foi ganhando espaço em diferentes segmentos. Os Jetsons não são mais a família do futuro e tudo parece ser até mesmo o momento presente quando a referência é a família da série animada de televisão produzida por Hanna-Barbera. Soluções de automação já são corriqueiras em ambientes de uso coletivo como em shoppings e aeroportos e as facilidades da inteligência artificial já são realidade em algumas casas.

É certo que não há uma Rosie, robô que faz todos os serviços de casa e interage com humanos, nem mesmo as viagens à lua com a frequência de quem vai ao litoral são uma verdade. Mas já é possível acionar máquina de lavar de modo remoto e chegar em casa e ter roupa limpa e seca, conversar com alguém que está do outro lado do mundo por vídeo, ter um robô que aspira a casa toda e um relógio inteligente que traz mais do que somente as horas. As tecnologias surgem com algum propósito e, de acordo com a Wikipédia, a famosa enciclopédia colaborativa, elas aparecem para satisfazer três requisitos: utilidade, usabilidade e segurança. Ou seja, para tornar bens e serviços mais úteis, fáceis de usar e seguros.

Empresas e a tecnologia – A tecnologia aliada a sistemas integrados em condomínios visa aumentar a segurança de moradores e facilitar o trabalho dos colaboradores que atuam nos locais. De acordo com a pesquisa da Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) sobre o panorama do mercado em 2021, no topo dos itens essenciais de tecnologia, produtos e serviços que façam com que as pessoas se sintam mais seguras são os mais listados pela humanidade. Empresas têm se voltado a soluções do segmento pensando nessa demanda, como é o caso da RS Serviços, que investiu em uma marca de segurança eletrônica para atender o mercado e ampliar os serviços que já possuía. “Sabemos da importância da evolução constante de nossos serviços e trazermos soluções que aliem nossa expertise em mão de obra especializada a tecnologias é fundamental nesse processo. Por isso, a IESS by RS Serviços fornece tecnologia agregada aos serviços certificados ISO 9001”, afirma Clovis Keller, CFO da RS Serviços, que explica que além do setor de facilities, agora possuem serviços de infraestrutura de tecnologia da informação e telecomunicação, implantação de procedimentos de segurança, além de tecnologias como câmeras com leitura de placas veiculares, leitores faciais com medição de temperatura e uso de máscaras, dentre outras ferramentas.

Tecnologia a favor da Lei – O governador João Doria sancionou, no último dia 15, o projeto de lei 108/20 que torna obrigatória aos condomínios residenciais e comerciais a comunicação aos órgãos de segurança pública a ocorrência ou indícios de casos de violência doméstica contra mulheres, crianças, adolescentes e idosos. A nova lei estadual (17.406/21) estabelece que a denúncia seja encaminhada pelo síndico ou a administradora condominial em até 24 horas após o fato. Nesse sentido, a tecnologia também vem para auxiliar no cumprimento da Lei, já que o monitoramento realizado 24h por meio de câmeras e demais procedimentos são excelentes ferramentas a favor dos condomínios na vigilância de casos como os citados.

