Especialista alerta para os cuidados com a micropigmentação de sobrancelhas

29 de setembro de 2021.

Rio de Janeiro 29/9/2021 – É lamentável que hoje 50% dos nossos atendimentos seja para a correção de técnicas mal feitas por profissionais inexperientes.

Depois da corrida estética para se obter sobrancelhas perfeitas, cresce a procura pela correção de procedimentos mal feitos

Há 20 anos, o Brasil assistiu à febre da remodelagem das sobrancelhas depois que a designer, visagista e especialista em micropigmentação, Fátima Bahia, lançou a técnica “milimétrica fio a fio”, difundida em congressos de estética no Brasil, Europa e nos Estados Unidos. O procedimento indicado para recuperar sobrancelhas falhadas, redesenha e micropigmenta a região com o objetivo de embelezamento facial.

Mas é a própria especialista quem faz um alerta para um movimento que tem causado preocupação nos consultórios. É a procura pela reversão da má micropigmentação de sobrancelhas, feita por outros colegas. “É lamentável que hoje 50% dos nossos atendimentos seja para remoção de técnicas, feitas com erros grosseiros de tonalidades de pigmentos e desenhos mal realizados”, desabafa a especialista Fátima Bahia.

A esteticista também atribui parte do problema ao aumento do número de profissionais na área, aos quais falta experiência e até formação. A visagista defende a estética feita com responsabilidade e sem exageros. Procedimentos estéticos podem ser grandes aliados do rejuvenescimento, além de indicados para corrigir aspectos que prejudicam a autoestima, mas devem respeitar o rosto de cada um. “Cada pessoa é única com traços e beleza própria, e estas características devem ser respeitadas para que a estética colabore, por isto nosso atendimento para sobrancelhas, tem início com a aplicação do visagismo individual – um estudo das linhas e formas da face, que nos conduz ao desenho ideal para cada tipo de rosto, valorizando a expressão de cada um, sem perder a naturalidade”, complementa a micropigematdora Raphaella Bahia, que é sócia na F&R MicroCenter.

Com mais de 15 mil atendimentos contabilizados nas unidades da clínica no Rio de Janeiro e em São Paulo e, devido ao crescimento de procedimentos realizados para a reversão de micropigmentação de profissionais não capacitados, as sócias criaram uma técnica, só que desta vez para desmicropigmentar. Batizada de Despigmentação Personalizada 3D, o método associa a aplicação de ácidos para clarear e neutralizar pigmentos mais superficiais e sessões de laser para casos mais graves, onde é necessária a quebra do pigmento em partículas menores, com número de sessões, que depende da gravidade do problema.

Cirurgiões e outros especialistas reforçam o coro da importância da escolha por profissionais gabaritados. Muitos ainda reforçam o perigo da influência das redes sociais, que dita padrões de beleza e ainda camufla resultados, que nem sempre são os verdadeiros. Dados da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostram que mais de 1,5 milhão procedimentos estéticos são feitos no Brasil todos os anos e de acordo com pesquisas, mais de 13% de todas as cirurgias realizadas no mundo também acontecem no país, um dos líderes mundiais no ranking de cirurgias plásticas em jovens.

Mas a boa notícia é que este cenário está aos poucos mudando, através da conscientização maior das pessoas, em relação a sua própria identidade. É que em paralelo, há outra corrente de indivíduos buscando assumir as imperfeições naturais e quando recorrem a procedimentos estéticos, optam por retoques discretos, mantendo a personalidade própria. “Tenho também acompanhado o movimento de pessoas em busca de resultados mais cuidadosos e naturais, com uma preocupação em fugir da perfeição, permitindo libertar-se de padrões estéticos impostos, e isto é muito bom”, comemora Fátima Bahia, que reforça a importância da escolha de bons profissionais, para realizar tratamentos estéticos.

Para quem não sabe, a micropigmentação é uma técnica indicada para fins estéticos, com duração em média de um a dois anos. O procedimento consiste na implantação de pigmentos na pele, para desenhar sobrancelhas, delinear os olhos e contornar lábios, mas também é bastante procurada para a reconstrução das aréolas dos seios, após cirurgias ou para camuflagem de cicatrizes.

O site https://frmicrocenter.com.br/ traz informações sobre a micropigmentação.

Website: https://frmicrocenter.com.br/