Como desativar o Instagram?

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de setembro de 2021.

Você sabia que é possível desativar o Instagram de forma que suas mídias fiquem não visíveis? Mas, sem que tudo que você já postou ou pessoas que seguem sumam?

O desativamento temporário desta rede social é uma opção que muitas pessoas utilizam. Seja para dar uma respirada do mundo digital ou até mesmo em momentos que precisa de mais foco.

Seja qual for seu motivo, o Instagram permite que você faça isso e retorne quando quiser a sua conta. Não se exige prazo nem nada! Quer saber como fazer isso? Então, continue lendo!

O que fazer para desativar o Instagram?

Desativar uma conta do Instagram é uma boa pedida em diversos momentos da vida. Por exemplo, se você precisa estudar para uma prova importante mas o app vive te distraindo.

Ou até mesmo, se o mesmo acontece, mas o seu motivo é um prazo de entrega para algum trabalho. Mas, existem ainda diversas outras razões que podem fazer você querer dar um tempo, não é mesmo?

Independentemente de suas razões, é possível fazer isso de forma simples e rápida. Basta você utilizar o seu celular ou computador para acessar a versão web do Instagram.

Pois, apesar dessa opção existe, não é possível encontrá-la pelo app da rede social, apenas em sua versão para navegadores. Apesar de não existir uma explicação, isso em nada atrapalha você de conseguir desativar o Instagram, portanto, vamos ao tutorial.

Passo a passo para desativar o Instagram

O Instagram que é uma das redes sociais mais usadas no país, hoje vem causando conflitos. Apesar de ótima para interação entre pessoas de lugares distintos, ela tem um perigo: a comparação.

Muitos usuários se sentem ansiosos e até depressivos ao serem bombardeados por perfis de pessoas ostentando. Fotos de viagens, compras, carros e muito mais. O que faz com que muitos se sintam infelizes com o que tem.

Seu segundo perigo é: a distração. A rede social tira o foco de muitas pessoas que recorrem assim a opção de desativar sua conta no Instagram. Qualquer que seja o seu motivo, confira abaixo o passo a passo de como fazer isso:

Abra seu navegador pelo celular ou computador e acesse: www.instagram.com.br; Se for utilizar o celular, recomendo que coloque em tela cheia para que as letras fiquem adequadas ao tamanho do visor, facilitando todo o processo; Em seguida, logue em sua conta caso ela esteja desconectada; Ao acessar, clique em sua foto de perfil no canto superior direito da tela e clique em “Perfil“; Depois disso, acesse a opção “Editar perfil” que fica ao lado do seu nome na parte superior da tela; Então, dessa toda a página do navegador e acesse a opção “Desativar minha conta temporariamente“; Nesta página você verá a seguinte mensagem “Por que você está desativando sua conta“, desse modo, escolha uma das alternativas disponíveis; Entre elas é possível escolher “Outro motivo” caso nenhum dos descritos seja o seu ou se não quiser informar; Logo abaixo, você verá a escrito “Para continuar, insira a sua senha novamente“, sendo assim, basta colocar sua senha; Por fim, deslize até o fim da página novamente e clique no botão de “Desativar conta temporariamente“.

Qual a diferença entre desativar e excluir um perfil no Insta?

Ou seja, basta seguir o passo a passo descrito acima que sua conta estará desativa. Lembrando que, desativar temporariamente não é o mesmo que excluir definitivamente sua conta no Instagram.

Para isso utiliza-se um método completamente diferente. Em primeiro lugar, é preciso acessar o seguinte link para excluir uma conta definitivamente: instagram.com/accounts/remove/request/permanent.

Mas, qual é a diferença de ambas as ações? Apesar das duas precisarem ser feitas na versão web do app, ao excluir sua conta some após 30 dias. Tempo que a rede social oferece para que caso você se arrependa, ainda possa voltar a usar seu perfil.

Quem deseja excluir, precisa ter em mente que a ação não tem volta. Além disso, recomenda-se que antes de, de fato excluir definitivamente a conta, o ideal é solicitar a plataforma um link para realizar um backup de suas mídias.

Assim, mesmo que você se arrependa sempre terá as fotos e vídeos que foram anteriormente postados. Mantendo de alguma forma suas lembranças armazenadas.

Conclusão

Desativar uma conta no Instagram é mais fácil do que parece, como foi possível ver no conteúdo. Caso ainda tenha alguma dúvida sobre esse passo a passo, deixe-a nos comentários.

Pois, teremos como lhe ajudar deste modo, e se você gostou do conteúdo, compartilhe-o com seus amigos nas redes sociais!