Como as empresas desenvolvem a saúde mental dos colaboradores

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 30 de setembro de 2021.

30/9/2021 –

Transportadora mostra como um amparo adequado pode ser fundamental para o bem-estar da equipe

Falar sobre saúde mental está cada vez mais recorrente, dentro ou fora das empresas. De acordo com dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), uma em quatro pessoas pode sofrer de doenças neuropsicológicas em algum momento da vida, das quais a depressão lidera o ranking afetando cerca de 350 milhões de indivíduos no mundo. O Brasil ocupa o primeiro lugar dos casos, juntamente com a ansiedade, durante a pandemia, segundo pesquisa realizada pela Universidade de São Paulo (USP) em onze países.

Trabalhar esse tema com os colaboradores pode ser delicado, mas se torna necessário para contribuir com a qualidade e com o bem-estar de todos e para diminuir esses números alarmantes. O ritmo acelerado da rotina corporativa, os prazos apertados, a busca pelo desempenho perfeito nas atividades, dentre diversos outros fatores, podem afetar as questões mentais, ao mesmo tempo que prejudicam a produtividade e a atuação nos serviços diários.

Para construir um ambiente corporativo mais saudável, o primeiro passo é pensar em programas e ações que levem, antes de tudo, conscientização e informação sobre o tema. Além disso, deve seguir abordagens como redução de fatores de risco provenientes do trabalho, desenvolvimento interpessoal para estimular a motivação e o crescimento e apoio constante às pessoas que sofrem de doenças psíquicas – não importando sua causa -, oferecendo amparo profissional.

A psicóloga organizacional do Grupo Scapini, Sandra Fagundes, conta como lidar com esse assunto dentro da companhia. “Sentir-se bem no seu local de trabalho torna-se de extrema importância em uma sociedade na qual as pessoas passam mais tempo do seu dia nas empresas, convivendo mais com os colegas profissionais do que com a família e em suas próprias casas. Um clima corporativo saudável é aquele em que existe uma identificação do colaborador com a cultura da empresa e no qual há uma relação de companheirismo e confiança entre as equipes e entre as lideranças. Promover momentos para estreitar os laços, tais como campanhas, treinamentos e acompanhamentos, são importantes para que, mesmo em local de trabalho, todos também possam se sentir em casa. Esse é o primeiro passo”.

Sobretudo, além de iniciar métodos e práticas para desenvolver a saúde mental dos colaboradores no cotidiano, saber o momento certo para trabalhar e para identificar possíveis casos o mais rápido possível é tão importante quanto. Como base, de acordo com dados apresentados pelos Centros de Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos, mais de 80% dos pacientes com depressão associam a doença às dificuldades e às questões no trabalho.

“Por meio de mudanças inadequadas de comportamento, no rendimento das atividades e no aumento de absenteísmo, por exemplo, podem ser identificadas situações nas quais os colaboradores necessitem de auxílio. Os gestores precisam estar bem alinhados e conhecer bem suas equipes, pois cada indivíduo enfrenta ocasiões cotidianas diferentes e nem todos possuem a mesma estrutura psicológica para suportá-las. Portanto, quando há uma mudança negativa no comportamento, os líderes devem ficar atentos para contribuir com o desenvolvimento do colaborador em conjunto com a área de psicologia, e isso está se fortalecendo cada vez mais dentro da empresa”, acrescenta Sandra.

De longe, essas ações podem refletir no bom desempenho do colaborador, na motivação que contribui de forma extremamente positiva para com os resultados da empresa, na criação de um ambiente de trabalho mais seguro e sadio e, principalmente, e o mais importante, no bem-estar de cada indivíduo para que seja conquistada uma sociedade cada vez mais saudável e feliz em todos os segmentos da vida.

Lucas Scapini, CEO do Grupo, conclui: “A Scapini procura estar sempre atenta aos sinais de transtornos psicológicos de cada colaborador e priorizar o bem-estar de toda a nossa equipe, afinal eles são o nosso maior patrimônio. Isso é o que deve ser feito em todas as empresas, principalmente partindo dos líderes. Temos uma parcela de responsabilidade sobre a vida de quem faz parte do nosso convívio diário, seja dentro da companhia ou fora dela, e contribuir com a saúde de todos é uma missão conjunta para alcançarmos um mundo cada vez melhor”.