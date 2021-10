Produtores de eventos debatem sobre o auxílio das tecnologias na retomada

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 30 de setembro de 2021.

30/9/2021 –

A retomada dos eventos presenciais tem ampliado os debates sobre a implementação dos protocolos sanitários de forma eficiente e ágil. Logo, profissionais de eventos contam com o apoio da tecnologia para garantir a manutenção desses protocolos e preservar a segurança de todos.

O avanço da vacinação no país está impulsionando a retomada dos eventos presenciais. Os protocolos sanitários de prevenção ao novo coronavírus têm sido um dos debates do processo de retomada. Segundo relatório do SEBRAE, estima-se que os “microeventos”, com número reduzido de participantes, sejam tendência nos próximos anos. O mesmo relatório também aponta que a manutenção dos protocolos continuará em vigência a longo prazo, visto que o controle do vírus e imunização da população se desenvolvem gradualmente.

Por conta disso, organizações governamentais e produtores de eventos estão discutindo soluções com a finalidade de retomar os eventos presenciais de modo seguro e atenuar os impactos da pandemia no setor, um dos mais prejudicados desde o início da pandemia. E uma das soluções levantadas foi o uso da tecnologia como aliada à manutenção dos protocolos sanitários.

No dia 08 de setembro, ocorreu um debate online organizado pela Associação Baiana de Promotores de Eventos (ABAPE) do projeto “Conversas Produtivas”. O objetivo do debate era reunir profissionais de renome da área para discutir os desafios da retomada no país e no mundo. No debate, os produtores levantaram questões relacionadas, inclusive, à conscientização do público sobre a importância dos protocolos para a saúde e a implementação de soluções viáveis que contribuam para a manutenção desses protocolos durante os eventos, como o uso do aplicativo Conecte SUS com o propósito de identificar participantes imunizados.

Soluções para eventos presenciais das plataformas de eventos

Assim, plataformas de eventos têm buscado soluções para essa questão. Vitor Pereira, CEO da 4.events – plataforma para eventos presenciais, híbridos e virtuais – tem buscado oferecer uma retomada dos eventos presenciais segura e produtiva aos produtores. “Antes da pandemia, tínhamos uma boa demanda dos serviços de credenciamento e controle de acesso em eventos. Agora, com a retomada, essa solução está retornando; pois, além de ser uma tecnologia exclusiva do mercado, auxilia na manutenção dos protocolos sanitários, evitando aglomeração de pessoas na entrada do evento.” afirma.

Vitor explica que tecnologias de aproximação por QR Code, autocredenciamento manual com totens de mesa e pontos de credenciamento de eventos manual com staffs experientes foram essenciais para uma gestão organizada da recepção dos eventos atendidos, promovendo a agilidade necessária a fim de evitar filas extensas.

O uso da tecnologia de QR Code registrou crescimento no decorrer da pandemia. De acordo com a pesquisa da Panorama Comércio Móvel, em seis meses de pandemia, o percentual de brasileiros que usavam a tecnologia aumentou de 35% para 48%. Ian Gostin, diretor da G8 Strategies, afirma em artigo da Forbes que uma das razões dessa popularização reside na necessidade de manter a comunicação com o cliente de modo a evitar o contato social.

Vitor também ressalta a importância do uso de aplicativos entre participantes e expositores. Segundo a mesma pesquisa da Panorama Comércio, o uso dos aplicativos para pagamentos subiu de 23% para 33%. Além disso, a Pew Research identificou uma alta de 30% e 400% do uso de aplicativos no Brasil, dependendo da região. Sendo assim, o CEO da 4.events afirma que os aplicativos para leitura do crachá também são um meio eficiente de evitar o contato físico.

A tendência, segundo Vitor, é que o uso de tecnologias se expanda no setor. “O online veio pra ficar. Isso é fato! E ele irá complementar a experiência off-line” aponta.

Website: https://www.vpcredenciamentos.com/