Ranking destaca empresas que privilegiam cuidado com o colaborador

* Por: - 5 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 5/10/2021 – “Diversidade e respeito às diferentes culturas são atributos que profissionais esperam encontrar em uma corporação”, avalia Cezar Janikian, CEO do Banco Hyundai

Organizações de pequeno, médio e grande porte receberam a certificação de Melhores Empresas para Trabalhar. Dentre as categorias analisadas em 2021, está o Banco Hyundai, braço financeiro da montadora de veículos, controlado pelo Santander Brasil e Hyundai Capital Service

O GPTW (Great Place to Work) Brasil premia anualmente as Melhores Empresas para Trabalhar em âmbito nacional, regional, setorial e temático. Os colaboradores fornecem anualmente feedbacks para seus empregadores através da pesquisa Great Place to Work Trust Index™. Após a pesquisa, as corporações que atenderem aos critérios para se tornarem certificadas, foram listadas no ranking das Melhores Empresas para Trabalhar no Brasil.

Conforme divulgado pela própria organização, a premiação ocorre há 25 anos e somente em 2021 certificou 2.307 empresas, atendeu 5.539 clientes, avaliou 117.105 práticas e teve mais de 20 mil funcionários impactados.

Os pilares avaliados na pesquisa GPTW mostram resultados muito próximos à média das melhores companhias e todos acima da nota de corte para escolha das melhores empresas para se trabalhar em 2021. São mensurados entre os funcionários itens como credibilidade da instituição em que trabalha, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem.

Dentre as categorias participantes do ranking estão as instituições financeiras de pequeno, médio e grande porte. Neste ano, o ranking também avaliou o desempenho de instituições financeiras de pequeno porte ligadas ao setor automotivo, conhecidas como bancos de montadoras.

Novos negócios e boas práticas

Na primeira colocação, neste segmento, aparece a joint-venture formada entre o Santander Brasil e a Hyundai Capital Service, o Banco Hyundai. Com 46 funcionários e apenas dois anos de operação no mercado brasileiro.

Cezar Janikian, CEO do Banco Hyundai, comenta que ter a certificação do GPTW traz benefícios mútuos entre a empresa e o colaborador. “Estar presente no ranking, além de trazer visibilidade, faz com que o ambiente de trabalho também seja aprimorado. Pensar no clima organizacional da empresa e realizar melhorias contínuas é de extrema importância para que os colaboradores encontrem um ambiente de trabalho mais adequado para exercer as suas funções”.

O executivo lembra que a instituição nasceu com o desafio de mesclar culturas de duas empresas, o que resultou em um ambiente propício para engajamento dos colaboradores. “Combinar a visão, missão e valores de duas grandes corporações é algo que faz parte da própria história e tradição de nós brasileiros. Essa união resultou em um ambiente que promove o debate de opiniões construtivas, a busca pela convergência e a colaboração entre todos”, finaliza.

Website: http://www.bhcb.com.br