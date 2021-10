Como as AdTechs estão alterando a forma de fazer publicidade na internet

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 8 de outubro de 2021.

Maringá, PR 8/10/2021 –

A evolução constante do marketing digital e das tecnologias utilizadas para a propaganda on-line deram origem a um novo conceito: as AdTechs

O marketing digital vem evoluindo cada vez mais com o surgimento de novas ferramentas criadas para gerenciar e mensurar campanhas, automatizar processos e oferecer soluções mais certeiras aos clientes. E essa evolução resultou no surgimento das chamadas AdTechs.

Segundo o relatório Worldwide Advertising Software Forecast 2018–2022, da consultoria IDC, as AdTechs representam cerca de 4,7% do mercado publicitário mundial e, por ser um mercado ainda bastante fragmentado, há muitas oportunidades de crescimento.

Segundo dados da Crunchbase, há cerca de 500 AdTechs no Brasil. O CEO da Digimax AdTech, Danilo Jacomel, acredita que o cenário das é bastante promissor, tendo em vista as quase 20 milhões de empresas ativas no país.

O que são AdTechs

A palavra “AdTech” é uma junção das palavras “Advertising” e “Technology”. Trata-se de uma cultura de marketing que utiliza tecnologias para analisar e administrar anúncios no meio digital. São soluções que surgiram para dar suporte no gerenciamento de campanhas, resultando em um retorno maior.

Essas empresas estão alterando a forma como os publicitários se relacionam com as mídias e o modo das marcas se conectarem com os clientes. Além de auxiliar no gerenciamento de campanhas, as AdTechs otimizam a criação de anúncios e facilitam o monitoramento dos resultados. O objetivo das soluções AdTech é controlar as ações de publicidade de forma mais eficiente, focando em conversão, número de cliques, impressão e automação da escolha das mídias pagas para alcançar os melhores resultados.

Diferença entre AdTech e MarTech

Quando se fala em marketing e tecnologia, um conceito muito utilizado é o de MarTech. Mas existem diferenças entre MarTech e AdTech.

As MarTechs focam mais em startups ou soluções que interligam tecnologia e marketing. Além disso, são especialistas em diversos recursos, como e-mail marketing, mobile e análise de SEO, por exemplo.

Já as AdTechs, além de startups, abrangem também serviços que se utilizam de tecnologia em seus conteúdos. Em relação aos recursos, as AdTechs são mais específicas, com foco no gerenciamento de campanhas no meio on-line.

Website: https://www.digimaxbrasil.com.br/