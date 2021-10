A importância do marketing médico atualmente

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 13 de outubro de 2021.

São Paulo, SP 13/10/2021 – O marketing médico possibilita o vínculo entre o profissional da saúde e pacientes por meio da internet, fator importante para os dias atuais

O marketing médico usado nas redes sociais é uma ferramenta para atrair e fortalecer o vínculo entre médico e paciente. E pode ser utilizado sem problemas, desde que seguindo as regras do CRM.

Paulo Surya, especialista em estratégias de marketing e conteúdo digital, explica qual a importância de investir em marketing médico nos dias atuais. O marketing médico é usado para atrair novos pacientes a partir da aplicação de algumas estratégias de marketing nas mídias sociais.

Atualmente as redes sociais são o meio fundamental de se receber informações e notícias, consequentemente surgiu a necessidade de compartilhar conteúdos de valor para as pessoas que as acessam.

Devido a essa necessidade, o marketing digital é importante para os profissionais que desejam obter reconhecimento e credibilidade em relação aos seus serviços.

Paulo Surya, especialista em marketing digital afirma: “O marketing médico possibilita o vínculo entre o profissional da saúde e pacientes por meio da internet, fator importante para os dias atuais.”

Por meio da produção de conteúdo para internet, o médico reafirma sua autoridade, gerando uma identificação dos usuários com as redes sociais, fator que ajuda a fidelizar novos pacientes.

A presença profissional no ambiente digital precisa ser estratégica, demandando planejamento e métricas. Entretanto, antes de iniciar nessa jornada, é necessário ter um objetivo definido. A estratégia utilizada será traçada pela agência em conjunto ao profissional, criando uma identidade visual única e definindo o nicho, para poder atingir o público-alvo ideal. Uma das estratégias mais utilizadas é o inbound marketing, que prioriza a construção de uma relação com o paciente e a sua fidelização.

A maior dúvida entre os médicos é “um profissional da área da saúde pode divulgar seu trabalho por meio das redes sociais?” Sim, um profissional da área da saúde pode divulgar seu trabalho por meio da internet.

Entretanto, é necessário seguir de acordo com a Resolução CFM nº1974/11, definida pelo Conselho Regional de Saúde (CRM).

Paulo Surya declara: “O médico precisa estar atento a Resolução CFM nº1974/11, para garantir seriedade das publicações e participações nas mídias sociais, sendo elas programas de TV, rádio ou redes sociais”. Estar ciente sobre a Resolução CFM nº1974/11, é importante para garantir que as estratégias corretas estão sendo realizadas. Dessa forma o médico consegue evitar problemas futuros.

Website: https://suryamkt.com.br/