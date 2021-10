Empresas se unem em desafio de corrida virtual para arrecadar cestas básicas

Compartilhe Facebook

No Dia Mundial da Alimentação, 16 de outubro, acontece o Desafio Virtual Connection – Corrida e Caminhada Contra a Fome; previsão é de 500 participantes e arrecadação de centenas de cestas básicas digitais

Para celebrar o Dia Mundial da Alimentação, que acontece no próximo dia 16 de outubro, o grupo de networking Connection reuniu 13 empresas e instituições das cidades de Jundiaí, Itupeva, Sorocaba, Osasco e São Paulo para realizar o Desafio Virtual Connection – Corrida e Caminhada Contra a Fome. A previsão é de 500 participantes e arrecadação de centenas de cestas básicas digitais.

Idealizado pelo Connection e desenvolvido pela UniRun – Universidade da Corrida, o evento tem como objetivo promover a prática da atividade física e, ao mesmo tempo, incentivar a solidariedade.

Todas as empresas e instituições patrocinadoras e apoiadoras do evento poderão convidar seus respectivos colaboradores e parceiros para participarem do desafio de corrida e caminhada. A inscrição para os convidados será gratuita e, opcionalmente, caso desejem, eles poderão doar valores de R$ 50, R$ 100 ou R$ 150 ao Instituto Stop Hunger, que é uma ONG de combate à fome presente em mais de 80 países, atuando, de forma independente, dentro do ecossistema da multinacional Sodexo.

O valor arrecadado será revertido, integralmente, em cestas básicas digitais por meio do cartão alimentação Stop Hunger, e entregues a entidades parceiras do instituto nas regiões onde as empresas participantes do evento estão instaladas.

Em Jundiaí, a iniciativa conta com o patrocínio e apoio da Faculdade de Medicina de Jundiaí; do Laboratório Biológico; da CM Global Business; do Mundo Verde Jundiaí e do Time Jundiaí Atletismo.

Também participam a Apter (de Sorocaba); a Amede Medicina Ocupacional (de Itupeva), a Agência WHIZZ de publicidade (de Osasco), o HearthBrasil, representando Instituto HeartMath, e a Favo Comunicação (de São Paulo).

“Fazemos parte de um grupo de networking que tem ajudado mutuamente empreendedores e empresas a crescerem seus negócios. Agora, estamos muito felizes por reunirmos tantos parceiros em prol de algo ainda maior, que é o combate à fome. Ao mesmo tempo, ainda estamos incentivando a atividade física. Tenho certeza de que essa é a primeira de muitas ações solidárias que ainda faremos”, comenta Renato Martiniano, fundador e CEO do Connection.

“O objetivo da ação é arrecadar cestas básicas e colocar movimento, gerando vida dentro de nossas empresas e de nossos parceiros, além de promover o bem-estar físico e mental por meio da prática de corrida e caminhada”, declara Juliana Oruê, fundadora da UniRun, empresa que atua com clubes de corridas corporativos.

O Desafio Virtual Connection – Corrida e Caminhada Contra a Fome acontecerá por meio da plataforma www.unirun.com.br, na qual os convidados podem realizar suas inscrições e, depois, enviar os resultados para a composição do ranking. Cada corredor receberá um kit contendo uma camiseta e uma medalha.

A prova não tem ponto de partida e nem de chegada; basta completar a distância do percurso que pode ser 3 km de caminhada ou 5 km de corrida. Cada corredor escolhe o melhor momento para realizá-la e também o local do trajeto, por exemplo, em um parque, no próprio bairro onde reside ou até mesmo em uma esteira ergométrica de sua residência e/ou clube seguindo as normas de distanciamento social de sua região. É preciso comprovar a conclusão da prova e o tempo que levou para cumpri-la por meio de aplicativos.

