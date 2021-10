Terapêutica, música clássica é tema de curso on-line no mês outubro

* Por: - 13 de outubro de 2021.

Paraná 13/10/2021 – O poder da música clássica vai muito além do que podemos imaginar: promove relaxamento físico, alivia o stress e melhora nosso estado de espírito

Música sinfônica, que segundo estudos pode trazer diversos benefícios à saúde, ganha destaque na programação de espaço de cultura e arte de Curitiba

Que a música tem um grande poder de cura, isso não é novidade, basta lembrar que a musicoterapia é uma prática terapêutica alternativa consolidada em todo o mundo e que no Brasil é até mesmo oferecida pelo SUS (Sistema Único de Saúde) por meio da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC) do Ministério da Saúde.

Mas nem todos os tipos de música têm a mesma força na promoção de benefícios à saúde. De acordo com um estudo da Universidade de Oxford, ouvir música clássica pode ajudar a reduzir a pressão arterial, preservando a saúde do coração. Já a audição de gêneros mais “agitados”, como rap, techno e pop, por outro lado, tende a aumentar a pressão arterial dos ouvintes.

O estudo específico do poder terapêutico da música clássica tem sido realizado por pesquisadores de todo o planeta, constatando as mais diversas possibilidades de promoção do bem-estar.

Pesquisadores taiwaneses, em pesquisa realizada com mulheres grávidas e publicada no periódico científico Women & Health, constataram que aquelas que ouviam música clássica tinham menos probabilidade de se sentirem estressadas durante a gravidez – a conclusão foi de que o ritmo da música clássica é semelhante ao do coração humano, impactando na redução da ansiedade e da depressão.

Já cientistas finlandeses da Universidade de Helsinque associaram a audição de música clássica à produção de dopamina, contribuindo para tornar menos ativos os genes envolvidos na degeneração do cérebro e do sistema imunológico e prevenindo, assim, doenças neurodegenerativas como a doença de Parkinson ou a demência senil.

Tal constatação foi corroborada por outro estudo, da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, que indicou que a prática aumenta o fluxo sanguíneo em áreas do cérebro responsáveis pela cognição e pela emoção, e elevando a produção de dopamina.

Curso on-line permite aprofundamento sobre a história da música clássica

Para a educadora musical, soprano e compositora Clarice Miranda, “o poder da música clássica vai muito além do que podemos imaginar”, servindo para promover o relaxamento físico, aliviar o stress e aumentar nossa concentração, “além de nos trazer imenso prazer e melhorar nosso estado de espírito”.

Membro da Academia de Cultura de Curitiba e já tendo atuado em espetáculos musicais, gravações e palestras, Miranda promove durante o mês de outubro, às terças, sempre às 19h, o curso on-line “O Maestro e a Orquestra”, em atividade promovida pelo Solar do Rosário, espaço de arte e cultura situado na capital paranaense.

O curso abordará a História e algumas técnicas de regência sinfônica, além de apresentar alguns dos grandes maestros da música universal. A professora Clarice Miranda ressalta que regência sinfônica “é uma das mais complexas profissões, devido à enorme quantidade de elementos que a envolve”, como memória e ouvido excepcionais, autoridade, exigência na busca da perfeição, gestos precisos e a percepção global da obra a ser executada.

Regina Casillo, diretora-fundadora do Solar do Rosário, afirma que “poder oferecer um curso on-line, acessível a todos, de música com didática e fácil entendimento é um privilégio para poucos”. Ela ressalta que a professora Clarice Miranda é hábil em transmitir, “de forma leve”, um assunto “tão profundo e que requer muito estudo e aprofundamento”.

