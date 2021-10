Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 13 de outubro de 2021.

Sabemos que o envelopamento automotivo tem sido algo muito procurado pelos donos de automóveis para mudar um pouco o visual do carro.

Além disso, o envelopamento conta com uma vantagem de ainda proteger a lataria original dos danos externos. Muitas pessoas possuem interesse em conservar melhor seu veículo, por isso estão sempre buscando meios de dar retoques no automóvel.

Mas uma dúvida sempre surge, pintar ou envelopar? Qual é o mais vantajoso? Se você está preso neste dilema, te ajudaremos nessa situação. Confira.

O que é mais barato, pintar ou envelopar um carro?

O envelopamento do carro surge como uma opção para aqueles que querem mudar o visual do veículo e sair do comum. A prática tem sido muito comum em proprietários customizadores.

O envelopamento para quem não conhece muito bem, é um tipo de adesivagem que cobre a pintura do carro por completo ou parcialmente, depende do que o dono quiser.

Pode-se através dele tornar o carro algo mais esportivo ou apenas fazer com que seu visual seja renovado. Porém, no meio disso tudo surge uma dúvida: não seria melhor pintar o carro?

Bom, tudo depende do que o proprietário deseja. O processo de pintura é algo um pouco mais complexo e exige uma estrutura por trás para que se possa aplicar a tinta e o verniz.

Além disso, o processo demora mais pois leva-se tempo para pintar e secar completamente, algo em torno de 3 dias. A pintura também exige um pré-preparo da carroceria do carro com lixas e até lanternagem.

Por conta desse ser um serviço que dá mais trabalho de se fazer, ele acaba sendo muito mais caro. Uma pintura completa de um carro de pequeno porte custa em torno de 6 mil.

Já o envelopamento custa metade desse valor. O serviço completo para cobrir um carro inteiro é cerca de 45% mais barato em carros populares.

Quais vantagens de envelopar um carro?

O envelopamento automotivo traz uma série de vantagens. A primeira é por conta da versatilidade das películas e da possibilidade de transformar um carro com cores diferentes.

A segunda melhor vantagem é que ela faz uma proteção do veículo contra os fatores externos, por exemplo: poeira, raios solares, arranhões, enferrujamento, etc.

Além disso, por conta desses fatores o veículo acaba durando muito mais e preservando suas características naturais, evitando de ter que pintar o veículo futuramente.

Se bem cuidada, a película pode resistir até 4 anos, de acordo com o material escolhido e as condições por onde o carro circula. Mas, se bem preservada, essa durabilidade pode se prolongar ainda mais.

A limpeza do veículo também é mais fácil, usando apenas sabão neutro. Sem contar que uma das principais vantagens é a possibilidade de pagar menos do que uma pintura sairia.

O adesivo demora muito menos para ser aplicado e para retornar ao seu dono. Além disso, é possível deixar o carro de acordo com o gosto de cada pessoa pois a película possui:

Cores;

Texturas;

Desenhos;

Tudo muito diferente e versátil e principalmente adaptando ao gosto do cliente. Em caso de haver algum acidente e o envelopamento ter sofrido algum dano, é possível fazer a troca somente da parte danificada.

Sobre aplicação e cuidados

A aplicação acaba sendo feita de maneira muito simples se realizada por meio de uma equipe de profissionais. Sendo assim, procure sempre empresas de referência que possam te ajudar em todas as questões como preço, cores, tempo de colocação, etc.

Sobre a manutenção, só precisa ser realizada quando há desbotamento, degradação, ou descolando do veículo. Fora isso, não há muito o que se fazer. Lógico que cuidar da película é fundamental para preservar sua durabilidade.

Conclusão

Por fim, vimos aqui um pouco mais sobre envelopamento automotivo e se vale mais a pena pintar ou envelopar um carro. Dentre várias questões apresentadas, fica nítido que o envelopamento é um dos mais vantajosos para o cliente.

Então, nos conte aqui se você tem interesse de envelopar o seu carro e que tipo de serviço deseja fazer nele, se é alguma mudança completa ou apenas um cuidado extra para preservar a pintura original.

Além disso, não se esqueça também de compartilhar este conteúdo com outras pessoas que estejam com dúvidas sobre o assunto e ainda não se decidiram sobre.