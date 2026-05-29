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Carro capota e homem é socorrido pelo SAMU em Montes Claros
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Carro capota e homem é socorrido pelo SAMU em Montes Claros

Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Acidente ocorreu na Avenida das Indústrias; vítima de 33 anos foi encaminhada para a Santa Casa.

Montes Claros, 29 de maio de 2026 — Um homem de 33 anos foi socorrido pelo SAMU após o carro que conduzia capotar na noite dessa quinta-feira (28), na Avenida das Indústrias, bairro Industrial. O acidente mobilizou equipes de urgência que prestaram atendimento imediato à vítima.

Detalhes do atendimento

  • Ao chegar ao local, os socorristas encontraram o motorista já fora do veículo.
  • O homem apresentava traumatismo cranioencefálico, com sangramento ativo.
  • A equipe realizou imobilização, medicação e contenção do sangramento.
  • Após estabilização, o paciente foi encaminhado para a Santa Casa de Montes Claros.

O caso reforça a importância da atuação rápida do SAMU em acidentes de trânsito, garantindo suporte imediato às vítimas e aumentando as chances de recuperação. A ocorrência também chama atenção para os riscos em vias movimentadas como a Avenida das Indústrias.

A pronta resposta do SAMU foi decisiva para garantir o atendimento ao motorista ferido, evidenciando o papel essencial do serviço de urgência na proteção da população de Montes Claros.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações do SAMU Macro Norte

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