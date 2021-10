5G, WiFi 6 e outros temas são destaque em evento para ISPs

Compartilhe Facebook

Programação trará nomes como o diretor executivo do consórcio 5G Brasil, Rudinei Carlos Gerhart, o presidente da Associazione Italiana Internet Provider, Giovanni Zorzoni, e os irmãos Rogério e Ronaldo Couto, entre vários outros

A InternetSul realiza, nos dias 28 e 29 de outubro de 2021, o evento presencial Descompressão 2021, no Wish Serrano, em Gramado-RS. A programação terá painéis sobre 5G e WiFi 6, com o CEO da Voz e Dados, Luciano Franz, e o diretor executivo do consórcio 5G Brasil, Rudinei Carlos Gerhart.

Além disso, o assunto tributação também terá espaço no evento, com o painel organização para sobreviver, que vai reunir o advogado Sandro Negrello e o diretor da Cassel Gestão Estratégica de Tributos, Irineu Cassel.

Também haverá palestra com o presidente da AIIP – Associazione Italiana Internet Provider, Giovanni Zorzoni, que fará uma participação online contando como funcionam as redes neutras na Itália. Além disso, a lista de palestrantes traz especialistas em treinamentos para ISPs, como os irmãos Rogério e Ronaldo Couto, o presidente da InternetSul, Ivonei Lopes, o diretor de Mercado e mentor, Lúdio Porto Alegre, o CEO do Clube de Mídia, Jonathan Jandrey Borges, o diretor Executivo da Expertise Training Consulting, Mário Ribeiro, o engenheiro de Telecomunicações, Mauricio Dambros e o CEO da Previsa Contabilidade, Thiago Vitor Silva.

Outra palestra em destaque será com Nando Pinheiro, um dos maiores nomes do Brasil quando o assunto é motivação, detentor de um canal no YouTube com mais de 2 milhões de inscritos.

Em todo o evento, assuntos importantes para o mercado ISP estarão em pauta, como crédito no mercado de provedores, redes neutras, marketing e comunicação, regulação do setor, o relacionamento como blindagem da base de clientes, o que fazer para ser mais próximo do seu público-alvo, o mercado na era do rouba-montes, caraterísticas de um provedor de alta performance e como construir um provedor contábil e empresarial.

As inscrições estão abertas e precisam ser feitas até o dia 27 de outubro pelo link https://www.sympla.com.br/descompressao-2021__1325493. O valor do ingresso é R$ 100. Associados InternetSul, Apronet, Abrint, ReteTelesul, Abranet e Abramulti têm entrada gratuita.

“Esta será uma oportunidade ímpar para se atualizar sobre o mercado de Internet e Telecom, fazer contatos importantes, trocar informações e socializar, após um período de isolamento tão drástico quanto o imposto pela pandemia que todos viemos vivenciando desde o início de 2020”, destaca o presidente da InternetSul, Ivonei Lopes.

“É claro que ainda estamos em pandemia e, por isso, é imprescindível seguir todos os protocolos de segurança, que serão mantidos à risca em nosso evento. Tidos estes cuidados, temos certeza de que será um encontro memorável, um verdadeiro marco para o calendário brasileiro de Internet”, finaliza.

Já o diretor de Marketing da Associação, Alexandro Schuck, destaca que a expectativa é contar com um público de mais de 600 pessoas. “Além das palestras, teremos mais de 20 expositores e muito espaço para networking. Será um evento para sair da bolha, inspirar-se e dar ainda mais fôlego aos negócios”, conclui.