SBPC/ML abre inscrições para o “Encontro de Sociedades Médicas”

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 21 de outubro de 2021.

São Paulo 21/10/2021 –

As inscrições do evento, que é online, podem ser feitas até o dia 21/11.

A Sociedade Brasileira de Patologia Clínica/Medicina Laboratorial (SBPC/ML), em parceria com a Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), Sociedade Brasileira de Microbiologia (SBM) e a Associação Brasileira dos Profissionais em Controle de Infecções e Epidemiologia Hospitalar (ABIH) promoverá, em novembro de 2021, dois “Encontros de Sociedades Médicas”, eventos online, com inscrições abertas até 21/11.

O primeiro, marcado para o dia 23, às 19h, terá o tema: “AMS TALKS – Semana mundial da conscientização do uso de antimicrobianos – Impacto da covid-19 nos perfis de resistência antibacteriana e na conduta clínica”. Mais informações podem ser obtidas pelo link: https://adm.sbpc.org.br/AreaAssociados/sbpcml?returnURL=https://adm.sbpc.org.br/AreaAssociados/EventosPro/EventoProDetalhe/index/2091 .

Já o segundo, será em 25/11, com o tema “AMS TALKS – Semana mundial da conscientização do uso de antimicrobianos – Uso consciente de antimicrobianos na prática clínica”. Outras informações pelo link: https://adm.sbpc.org.br/AreaAssociados/sbpcml?returnURL=https://adm.sbpc.org.br/AreaAssociados/EventosPro/EventoProDetalhe/index/2094 . O evento conta com o apoio da empresa bioMérieux Brasil.

Atendimento à imprensa

Advice Comunicação Corporativa

Meriely Dantas| meriely.dantas@advicecc.com | (11) 5102-5253

Fernanda Dabori | fernanda.dabori@advicecc.com| (11) 5102-5255

Website: http://www.sbpc.org.br/