Congresso da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual reúne grandes nomes

* Por: - 21 de outubro de 2021.

Campinas, SP 21/10/2021 – O evento contará com especialistas renomados para debater o estudo e a terapêutica da Regeneração Tecidual

Evento acontece nos dias 22 e 23 de outubro, em formato online

Nos dias 22 e 23 de outubro, com transmissão pela plataforma digital Zoom, será realizado o 4º Congresso da Sociedade Brasileira de Regeneração Tecidual (SBRET). Voltado para profissionais da saúde e interessados na área, o evento conta com especialistas renomados para debater o estudo e a terapêutica da Regeneração Tecidual, campo promissor que vem buscando transformar a prática clínica.

As inscrições devem ser feitas pelo link: http://sbret.com.br/congresso/.

Programação:

22/10/2021

Tema: “Medicina Regenerativa há evidências?”

Palestrante: Dr. Renato L. Bevilacqua de Castro

Horário: 9h

Tema: “Consequências musculoesqueléticas da Covid-19”

Palestrante: Dra. Maria Fernanda Concon de Castro

Horário: 9h40

Tema: “Terapia de ondas de choque termoguiada em medicina regenerativa”

Palestrantes: Dr. Marcos Leal Brioschi e Dra. Luciane Fachin Balbinot

Horário: 10h20

Tema: “A dor numa visão tridimensional: somático-sensorial-emocional”

Palestrante: Dr. Jorge Von Zuben

Horário: 11h

Tema: “Fotobiomodulação no pós-operatório de cirurgia plástica”

Palestrantes: Dr. Carlos Eduardo Pinfildi e Dra. Paula Postali

Horário: 11h40

Temas: “Influência dos recursos físicos na regeneração tecidual” e “Regeneração tecidual e dor: visão da Fisioterapia”

Palestrantes: Dr. Alexandre Cavalliere Gomes e Dra. Mariana Aria Avila Veras

Horário: 14h

Tema: “Terapia por Ondas de Choque: uma perspectiva regenerativa?”

Palestrante: Dr. André Kruel

Horário: 14h40

Temas: “Acupuntura e Dry Needling para dores na coluna vertebral” e “Acupuntura para Dor no Ombro”

Palestrantes: Dr. Marcus Yu Bin Pai e Dr. Ricardo Bassetto

Horário: 15h20

Temas: “O papel da Fisiatria na Medicina Regenerativa” e “Uso da Toxina Botulínica nas Dores Neuropáticas e nas Patologias Músculo Esqueléticas”

Palestrante: Dra. Suely Mitiko Gomi Kuwae

Horário: 16h

Temas: “A utilização da eletroestimulação EMS para auxílio do recrutamento muscular” e “Utilização da tecnologia Kineo associado ao raciocínio clínico para manejo pós infiltração”

Palestrantes: Dr. Tiago Guedes e Dr. André Kruger

Horário: 16h40

23/10/2021

Tema: “Como eu trato com medicina regenerativa”

Palestrante: Dr. Renato L. Bevilacqua de Castro

Horário: 9h

Temas: “Terapias Regenerativas para a Dor Lombar” e “Evidências do uso de Ozônio em Doenças da Coluna Vertebral”

Palestrantes: Dr. Edilson Machado e Dr. Ernani Abreu

Horário: 9h40

Temas: “Intervenção em Dor para tratamento de Angina Refratária”, “Bloqueio Simpático Venoso – indicações e resultados” e “Técnicas Percutâneas de tratamento da Neuralgia Trigeminal”

Palestrantes: Dr. José Luiz de Campos, Dr. Lúcio Gusmão e Dr. Alexandre Mio

Horário: 10h20

Temas: “Ultrassom como ferramenta diagnóstica nos Reumatismo de Partes Moles” e “Sonoanatomia e patologia do túnel tarsal posterior”

Palestrantes: Dr. Leônidas Tondo e Dr. Monres José Gomes

Horário: 11h40

Tema: “PRP e Manguito Rotador Proloterapia e Manguito Rotado”

Palestrantes: Dr. Alex Macedo e Dr. Roberto Rached

Horário: 12h20

Tema: “Aspirado de medula óssea em côndilo e platô tibial no tratamento cirúrgico na artrose do joelho”

Palestrante: Dr. Roberto Dórea

Horário: 14h

Temas: “O uso da terapia celular em ortopedia” e “Experiência de 15 anos em regeneração de cartilagem”

Palestrantes: Prof. Nelson Lizier e Prof. Carlos Henrique Bittencourt

Horário: 14h40

Temas: “Lesões condrais no Quadril: Novos horizontes”, “Osteonecrose do Quadril: O que há de novo?” e “Artrose do quadril. Existe espaço para as terapias viscobiológicas?”

Palestrantes: Dr. Bruno Tavares Rabello, Dr. Paulo David Fortis Gusmão e Dr. Sérgio Ricardo Neto

Horário: 15h20

Temas: “Neoplasias ósseas no diagnóstico diferencial de osteoartrite em Idosos” e “Atualização no estadiamento dos sarcomas ósseos e das partes moles”

Palestrante: Dr. Alex Guedes

Horário: 16h

Tema: “Contribuições da Cirurgia Plástica na Medicina Regenerativa”

Palestrantes: Dr. Patrício Centurion, Dr. Cesar Silveira Cláudio da Silva e Dr. Chang Yung Chia

Horário: 16h40

Tema: “Biomecânica celular – fronteiras para a regeneração”

Palestrante: Dr. André Liggieri

Horário: 17h20

Website: http://sbret.com.br/