Projeto “Espelho Meu” procura manter autoestima de pacientes durante tratamento

* Por: - 22 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 22/10/2021 – Espelho Meu quer mostrar que, mesmo durante o tratamento, é possível se cuidar e encontrar formas de se sentir bonita

Iniciativa idealizada pela paciente oncológica Tatiana Diniz, com apoio do Instituto Vencer o Câncer, mostra que quem recebe o diagnóstico pode e deve se cuidar

Muitas vezes, por conta dos efeitos colaterais de tratamentos como quimioterapia e radioterapia, as pacientes com câncer passam por um processo de não reconhecimento no espelho. As mudanças na pele e nos cabelos podem gerar um efeito negativo sobre a saúde mental e a autoestima da mulher, atrapalhando a adesão ao tratamento, por exemplo.

“Mesmo com os avanços no tratamento oncológico, alguns deles ainda afetam o visual”, afirma o oncologista Fernando Maluf, um dos fundadores do Instituto Vencer o Câncer. “Muitas vezes, os pacientes oncológicos deixam de se cuidar ou procuram procedimentos estéticos sem o devido acompanhamento médico”, ressalta.

Para apresentar informações, técnicas, produtos, serviços e especialistas que ajudem a melhorar a autoestima de quem está em tratamento, a paciente Tatiana Diniz idealizou o projeto Espelho Meu. A proposta é trazer a estética como aliada e uma ferramenta de estímulo à autoestima e ao bem-estar, tão abalados nessa dura jornada.

A ideia surgiu quando Tatiana, depois do impacto do diagnóstico e do início dos cuidados contra o câncer, não reconheceu sua própria imagem. “Espelho Meu quer mostrar que, mesmo durante o tratamento, é possível se cuidar e encontrar formas de se sentir bonita, atraente e feliz. Queremos trazer a força e encorajamento para enfrentar medos, dúvidas, receios”, afirma Tatiana Diniz. “A ideia é mostrar que o fato de estar doente não significa se ver doente! É sobre vida, sobre como poder se cuidar!”, define.

O projeto, lançado neste mês, apresenta ações para elevar a autoestima de pacientes com câncer, para que tenham forças durante o tratamento e não sintam vergonha ou constrangimento com sua aparência. É um olhar positivo para técnicas, serviços e produtos disponíveis, somado a profissionais qualificados, que representem a diferença na vida de pacientes oncológicos, garantindo segurança e saúde.

Os primeiros vídeos do Espelho Meu já estão disponíveis no canal do YouTube do Instituto Vencer o Câncer, no link www.youtube.com/vencerocancer

Website: http://www.vencerocancer.org.br