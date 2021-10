Cerca de 61% das pessoas buscam bem-estar no trabalho

Compartilhe Facebook

O apoio à saúde mental precisa ser abordado no ambiente coorporativo

Em um momento desafiador, com a pandemia e o isolamento social, o bem-estar e a saúde mental foram assuntos urgentes no mundo inteiro. De acordo com a Pesquisa Global de Bem-estar da IPSOS 2021, apenas um terço das pessoas dizem que esse tipo de cuidado está totalmente ou ligeiramente integrado na estratégia comercial e de talentos de sua empresa. As principais questões dos funcionários incluem equilíbrio trabalho-vida (61%), saúde mental (61%), ambiente de trabalho/cultura (47%) e burnout (43%). Com foco na saúde e bem-estar de seus colaboradores, e em celebração aos 9 anos da Mondelēz International, a companhia lançou uma programação de eventos em todo o mundo, incluindo o Brasil, para reforçar o seu compromisso com a saúde mental e o equilíbrio.

Neste ano o Purpose Day, ou, Dia do Propósito, segue a temática “Celebrar Nosso Propósito. Vivenciar Nossa Cultura”, e a empresa convida todos a pensarem no coletivo, unificando o poder da parceria, da empatia e o comprometimento interno com o tema. Com isso, a Mondelēz International incentiva ações de bem-estar como meditação e alongamento, que podem ser praticadas individualmente ou em grupo, respeitando as medidas de segurança, além de atividades físicas, gerenciamento do tempo perante a luz azul – telas, computadores, celulares -, entre outras.

Somente no Brasil, de 2019 para 2020, a Mondelēz International conseguiu reduzir em 54% o número de atestados por transtornos mentais na fábrica de Curitiba, com a implementação de quatro novas medidas que priorizam o bem-estar mental dos colaboradores. Entre elas o My Analytics, plataforma visual que auxilia de forma prática no controle da jornada de trabalho, monitora o tempo investido em reuniões e momentos de produtividade total, para ajudar na tomada de decisões que tornam a rotina mais eficiente. A Segunda de Foco, que visa iniciar a semana sem reuniões, dando espaço para a organização da agenda e das demandas da semana. A Semana Flex, que entre as semanas de Natal e Ano Novo não permite agendamento de reuniões decisivas, em prol da qualidade de vida dos profissionais. E por último, os Oito Mandamentos das Reuniões Produtivas, que contém dicas para o preparo de reuniões mais eficientes, respeitando o ambiente de trabalho, evitando desgastes de tentativas ‘multitasks’, criando espaços para pensar, informar, aumentar o networking e se especializar profissionalmente.

Outra ação da empresa foi o lançamento da sua própria plataforma de crescimento profissional, a iGrow, que identifica as necessidades e os motivadores de carreira dos colaboradores enquanto estabelece metas, aproveitando maneiras de crescer na Mondelēz International, traçando ao lado dos profissionais o caminho para sua realização profissional.

Entre as campanhas internas de conscientização que deixam evidente a flexibilidade de adaptar o trabalho à rotina, está o bloqueio automático das agendas de todos os colaboradores no horário de almoço e ao fim do expediente, oficinas de saúde mental com meditação, massagem, exercício laboral e sala de descompressão, e o lançamento da plataforma MDLZ.COMVC, que traz recursos e dicas importantes para todos os colaboradores, para que estejam mais conectados e aproveitem ao máximo a flexibilidade com saúde e segurança.

A Mondelēz International conta ainda com um Centro de Atenção à Saúde composto por uma equipe multidisciplinar preparada para escutar e orientar colaboradores e familiares em diversas situações. Anteriormente a companhia já investia no acompanhamento psicológico dos funcionários, e agora tem na intranet uma página dedicada a saúde mental, além de um app para terapia guiada e treinamento mindfulness, para que os colaboradores estejam mais cientes sobre seus próprios corpos, mentes, sentimentos e pensamentos, criando um estado de tranquilidade.

A Mondelēz International, Inc. (NASDAQ: MDLZ) tem como propósito “Empower People to Snack Right”, ou seja, tem como objetivo empoderar os consumidores a escolher snacks do jeito certo, em aproximadamente 150 países ao redor do mundo. Com receita líquida de cerca de US$ 26,5 bilhões em 2020, a empresa está liderando o futuro de snacks com marcas amadas, como Lacta, Bis, Oreo, Club Social, Tang, Halls, Trident, Philadelphia, entre outras. A Mondelēz International se orgulha por ter sido reconhecida pelo mercado no ranking das 25 Top Companies do LinkedIn em 2021, como uma das melhores empresas para se trabalhar. A companhia possui compromissos com diversidade, equidade, inclusão corporativa e sustentabilidade, dentre elas, é integrante do MOVER-Movimento pela Equidade Racial, sendo também reconhecida com o Prêmio WEPs BRASIL 2021– Empresas Empoderando Mulheres, da ONU Mulheres, faz parte do Pacto Global ONU e além disso, tem como prioridade importantes compromissos globais como tornar todas as suas embalagens recicláveis até 2025.

