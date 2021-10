Força Meninas celebra jovens talentos femininos em premiação

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 22 de outubro de 2021.

São Paulo 22/10/2021 – É preciso identificar e impulsionar meninas que já fazem a diferença em suas comunidades. Isso pode mudar o nosso país e o mundo.

A Força Meninas promove no dia 23 de outubro de 2021, a partir das 14h, a terceira edição do prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina”, evento online. A iniciativa tem o propósito reconhecer e empoderar meninas que se destacam por iniciativas que impactam todo o Brasil.

A Força Meninas promove no dia 23 de outubro de 2021, a partir das 14h, a 3ª edição do prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina”, evento online. A iniciativa tem o propósito reconhecer e empoderar meninas que se destacam por iniciativas que impactam todo o Brasil.

Diante de um novo cenário, resultado da pandemia da Covid-19, a iniciativa vem em novo formato e busca trazer perspectivas de futuro para as próximas gerações, abordando também os desafios e oportunidades na luta pela igualdade de gênero. Entre as novidades desta edição está o Ideathon online, espaço de debates de ideias, sobre as ferramentas atuais, ideias e soluções que permeiam a construção do futuro mais próspero e igualitário para as meninas e o enfrentamento aos desafios mundiais da atualidade.

Nas duas últimas edições, o prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina” levou as vencedoras da primeira edição ao Vale do Silício, na Califórnia (EUA). Em sua segunda edição, que ocorreu no início da pandemia da Covid-19, ofereceu às vencedoras um programa de formação sobre habilidades do futuro, com duração de nove meses, com curadoria da Força Meninas e sessões de mentoria com a Brave, organizações do Vale do Silício que auxiliam brasileiras e empreendedores no maior polo tecnológico do mundo.

Sobre a Premiação

O prêmio “Mude o Mundo Como Uma Menina” elegerá 25 premiadas, escolhidas pela Força Meninas, entre as idades de 13 e 22 anos, divididas em cinco (05) grupos que compõem a categoria “Juntas somos Força”, de modalidade coletiva, voltada para meninas que possuem iniciativas que estão em sua fase preliminar, ou que ainda não foram colocadas em prática.

Serão cinco (05) vencedoras na modalidade individual, nas categorias Determinada, Criativa, Pioneira, Líder e Visionária, enquanto na modalidade coletiva “Juntas somos Força” serão escolhidos cinco (05) grupos com até cinco (05) meninas. Todas as meninas possuem projetos e soluções voltados para os desafios globais, relacionados a um dos cinco (05) temas que serão trazidos e discutidos nos painéis do Ideathon no dia do evento.

O corpo de juradas – mulheres que se destacam em diferentes áreas -, como a jornalista feminista Viviane Whiteman, Taynaah Reis (empresária dedicada a projetos que promovam impactos sociais a partir da tecnologia blockchain na fintech Moeda Semente), Juliana Sandano (superintendente do Banco Original), Juliana Cibim (PhD em ciências ambientais pela USP e gerente geral de fusões e aquisições, na ERM Brasil), entre outras – escolherão uma vencedora por categoria. Além disso, as concorrentes receberão o premio popular.

As ganhadoras serão anunciadas ao final do evento e contempladas com nove (09) meses de mentorias sobre Empreendedorismo, Liderança, Sustentabilidade e Autonomia Financeira Original, além de uma Bolsa Incentivo (Fundo de Investimento) de R$ 5.000 para cada vencedora das cinco (05) categorias da modalidade individual, e R$ 1.000 para cada um dos grupos do “Juntas somos Força”. As mentorias serão desenvolvidas e aplicadas pelo Banco Original e pela equipe da Força Meninas.

Sobre o Ideathon Meninas de Futuro

Atividade inédita no prêmio, o Ideathon será um espaço de debates de ideias que contará com cinco (05) painéis temáticos, no quais serão abordadas questões sobre as ferramentas atuais, ideias e soluções que permeiam a construção do futuro das meninas e quais são os desafios mundiais da atualidade. Haverá a participação de uma renomada futurista, com espaço para perguntas, discussão de soluções para os desafios propostos e co-criação de propostas. Além do patrocinador master Banco Original, o Consulado do Canadá e a Consultoria de Sustentabilidade ERM também apoiam esta edição do Prêmio.

Agenda

14h – Abertura do Evento

14h15 – Painel 1 – Inclusão Financeira + Ideathon

14h35 – Painel 2 – Saúde & Bem Estar + Ideathon

14h55 – Painel 3 – Empregabilidade + Ideathon

15h15 – Painel 4 – Educação + Ideathon

15h35 – Painel 5 – Meio Ambiente + Ideathon

16h – Cerimônia de Premiação

16h30 – Encerramento do Evento

Sobre a Força Meninas

Em 2021, a Força Meninas ganhou o prêmio de Direitos Humanos da Embaixada do Canadá no Brasil, em reconhecimento ao trabalho de inclusão e empoderamento de meninas. Sua fundadora, Déborah De Mari, fundadora da iniciativa, é considerada uma das 100 pessoas mais influentes em políticas de gênero no mundo, na categoria de tecnologia e inovação, pela Apolithical, instituição do Reino Unido.

Em 2020, a Força Meninas comemorou a indicação como a única brasileira dentre as 15 finalistas na categoria de Aprendizagem para Meninas e Mulheres, do prêmio “Solve Challenge 2020”, do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), nos Estados Unidos. O desafio recebeu 2600 soluções de 135 países e a Força Meninas se destacou na comunidade internacional ao propor uma solução que, com auxílio de inteligência artificial, conecta meninas a ferramentas de autoconhecimento, mentorias e oportunidades de desenvolvimento de habilidades do séc. 21, como pensamento crítico e resolução de problemas.

A Força Meninas é uma plataforma de impacto social que capacita meninas de 6 a 18 anos com habilidades necessárias para que elas protagonizem as oportunidades do futuro. Criada em 2016, por Déborah De Mari, pesquisadora do desenvolvimento do potencial das meninas e ativista no combate à desigualdade de gênero, a Força Meninas passou a promover, desde 2017, o evento “Mude o Mundo Como uma Menina”, inspirado no “Dia Internacional da Menina” e nas diretrizes das Nações Unidas, buscando empoderar meninas e ensiná-las habilidades específicas para que possam ter participação plena e efetiva, bem como igualdade de oportunidades de liderança em todos os níveis de tomada de decisão na vida política, econômica e pública. Em 2019, o evento se transformou também na primeira premiação para meninas inspiradoras que estão impactando o mundo. A Força Meninas é a única parceira brasileira da Solve-Ed, MIT, iniciativa que promove iniciativas de impacto social com foco em jovens. Os membros da rede da organização têm acesso a sessões de aprendizados, desafios, cursos online, acesso a grants etc.

Site: https://www.sympla.com.br/premio-mude-o-mundo-como-uma-menina-2021__1376208

Serviço:

3º Prêmio Mude o Mundo como uma Menina

Quando: 23/10/21 (sábado), das 14h às 16h30

Transmissão YouTube da Força Meninas.

Website: https://www.sympla.com.br/premio-mude-o-mundo-como-uma-menina-2021__1376208