Passagens aéreas de ida e volta Montes Claros/Porto Seguro por R$ 668 em voo direto; veja outras ofertas

* Por: da redação - 23 de outubro de 2021.

Mais uma oportunidade para quem está no Norte de Minas e que planeja viajar no verão 2021/2022. Entre os meses de dezembro e janeiro do ano que bem a Azul terá voos diretos de Montes Claros para Porto Seguro e Salvador. Esses dois destinos são os preferidos pelos mineiros. A boa notícia é que a nossa equipe encontrou passagens aéreas de Montes Claros para Porto Seguro por apenas R$ 668,01, valor de ida e volta com todas as taxas incluídas. (Veja detalhes na imagem abaixo).

Nos voos sem escalas de Montes Claros para Salvador há opções de compra das passagens aéreas por apenas R$ 835,54. Nos voos sem escalas da Azul para Belo Horizonte quem está no Norte de Minas poderá viajar pagando pela ida e volta o valor de R$ 600,69. Prefere viajar para São Paulo? As passagens de ida e volta estão sendo vendidas por R$ 625,87.

Os outros destaques são as passagens aéreas de Montes Claros para Uberlândia por R$ 614,20, além das opções de voos saindo do Norte de Minas para Ipatinga por R$ 572,89. Quem está nestas cidades também encontra passagens aéreas pelo mesmo valor para viajar para Montes Claros. Todos esses voos são com uma escalas no Aeroporto de Confins, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Quem está em Belo Horizonte poderá viajar para a cidade do Rio de Janeiro (Galeão) pagando apenas R$ 322 pela ITA Linhas Aéreas. A companhia oferece ao passageiro o despacho gratuito de bagagem de até 23 quilos. Pela LATAM é possível viajar da capital mineira para São Paulo (Guarulhos) pagando apenas R$ 268, valor de ida e volta com taxas incluídas.

As promoções de Belo Horizonte são para viagens nos meses de novembro e dezembro. Nos voos saindo de Montes Claros as ofertas são para os meses de dezembro e janeiro, exceto os feriados. Todas as passagens são de ida e volta e incluem as taxas de embarques.

