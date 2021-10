Novos recursos para mitigar ataques DDoS criptografados são lançados

Compartilhe Facebook

25 de outubro de 2021.

São Paulo 25/10/2021

Algoritmos da nova solução da Radware fornecem mitigação para ataques criptografados em escala e com maior precisão

A Radware, fornecedora de soluções de segurança cibernética e entrega de aplicações, lançou novos recursos de proteção criptografada como parte de sua solução de proteção contra DDoS. Os novos recursos oferecem às empresas, operadoras e provedores de serviços um nível de proteção sem precedentes contra ataques DDoS SSL, permitindo que maximizem a visibilidade e o controle e personalizem suas estratégias de defesa cibernética contra ataques DDoS criptografados.

Os recursos avançados, parte das soluções DefensePro e Cloud DDoS Protection Services da Radware, incluem várias opções de descriptografia e mitigação para um nível mais alto de segurança.

O aumento das atividades de fraude e de hackers, bem como a evolução das regulamentações em torno da privacidade, levaram as organizações a usar o HTTPS e a comunicação criptografada como método de comunicação padrão. Embora a criptografia do tráfego seja importante para manter a segurança e a privacidade do usuário, também abriu as portas para uma nova geração de poderosos ataques DDoS criptografados. Os ataques simulam tráfego aparentemente legítimo, que sobrecarrega e degrada os servidores de destino, tornando-os indisponíveis para usuários.

“As soluções tradicionais de proteção contra ataques SSL normalmente oferecem às organizações uma opção que requer descriptografia total de todos os pacotes HTTPS, o que não pode ser realizado em escala, adiciona latência constante e exige o compartilhamento de certificados”, comentou Gabi Malka, Chief Operating Officer da Radware. “A solução de proteção contra DDoS SSL da Radware, por outro lado, é mais abrangente e escalável, oferecendo um nível mais alto de segurança e foi construída para atender aos cenários de múltiplos usuários, para que cada organização possa adaptar suas estratégias de defesa com base em seus requisitos únicos em pontos como a tecnologia, prioridades de negócios e necessidades de privacidade.”

A solução da Radware inclui o Keyless SSL Protection, que fornece detecção, caracterização e mitigação de ataques SSL sem exigir a descriptografia SSL. Além do Keyless SSL Protection, a Radware agora oferece opções adicionais ao usuário, incluindo proteção completa SSL seletiva, que minimiza a latência e as interrupções em sessões de usuários legítimos, aplicando descriptografia somente quando sob ataque e apenas para sessões suspeitas.

A solução de proteção SSL DDoS da Radware suporta as versões comuns de SSL e TLS, e protege contra todos os principais tipos de ataques criptografados, incluindo floods de negociação SSL, vulnerabilidades SSL, inundações HTTPS e ataques criptografados na Web.