Terceirização é opção para empresa com dificuldade em gestão

25 de outubro de 2021.

25/10/2021 – Com o apoio de uma solução terceirizada, a empresa contratante recebe um colaborador que vai desempenhar suas atividades sentindo-se parte do quadro

Segundo o Sebrae, 25% das empresas fecham por problemas de gestão; para empresário, terceirização pode ajudar pequenos e grandes negócios com problemas de turnover, absenteísmo e gestão de pessoas

Todos os anos, empreendedores brasileiros têm de lidar com desafios que vão muito além dos enfrentados no atual contexto da pandemia de Covid-19. Dados da pesquisa “Sobrevivência das Empresas no Brasil”, realizada pelo Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), apontam que problemas de gestão estão entre os principais motivos de falências dos negócios, correspondendo a 25%.

Além disso, segundo estudo publicado pela Endeavor – organização global de assistência ao empreendedorismo – sobre os maiores desafios dos empreendedores brasileiros, a gestão de pessoas ainda é um dos maiores fatores de preocupação para os empresários. O informe aponta que “Desenvolvimento de Lideranças”, “Legislação Trabalhista” e “Seleção e Recrutamento” são, respectivamente, os maiores percalços para estes profissionais, independentemente do número de faturamento e nível de estrutura dos negócios conduzidos por eles.

Para Cristiano Correa, sócio da Vertex, empresa de terceirização de serviços de limpeza profissionais, administrar um negócio é como organizar as peças de um quebra-cabeça, onde as peças espalhadas lembram sua força de trabalho e suas aspirações.

“E, se alguma das peças desaparecer, a imagem inteira ficará incompleta. Este é o desafio diário dos pequenos e grandes negócios que têm que saber lidar com gestão de pessoas, ‘turnover’ e o absentismo dos colaboradores no local de trabalho”, expõe.

Como a terceirização busca resolver as dificuldades de gestão de pessoas?

A terceirização do trabalho consiste no processo pelo qual uma empresa contrata outra companhia para prestar um serviço. Nesta modalidade, temos a prestação de trabalho por colaboradores sem a necessidade de vínculo empregatício com a entidade contratante, apenas com a contratada.

No Brasil, os exemplos de terceirização mais comuns se referem à prestação de serviços específicos, como limpeza e segurança. Isso porque até 2017, só era permitida, por lei, a terceirização das chamadas atividades-meio de um negócio; com a nova legislação aprovada naquele ano, porém, até mesmo as atividades-fim de uma companhia passaram a ter a terceirização possibilitada.

Para Cristiano, além de ganhos na gestão de pessoas e turnover, benefícios como execução profissional, gestão especializada, isenção da carga trabalhista e riscos de demandas judiciais estão entre os principais ganhos de se utilizar mão de obra terceirizada.

“Além do mais, a contratação de um serviço terceirizado – como de limpeza, por exemplo -, também pode ser uma boa opção no que tange à redução da taxa de absenteísmo”, diz.

Em linhas gerais, o absenteísmo – um dos principais percalços da gestão de pessoas – é definido como a ausência frequente de um funcionário. Quando elevado, pode trazer sérios prejuízos a um negócio, como a queda de produtividade.

Em média, as quinhentas maiores empresas brasileiras deixam de ganhar R$ 230 milhões ao ano por conta da improdutividade, conforme pesquisa da empresa de tecnologia Levee realizada em 2019.

“Com o apoio de uma solução terceirizada, a empresa contratante recebe um colaborador treinado e motivado que vai desempenhar suas atividades diárias sentindo-se parte do quadro. Uma vez capacitado, este funcionário terá foco e desempenho ágil, compatível com sua remuneração mensal”, explica.

Para concluir, o empresário cita o balanço da consultoria Serasa Experian, que demonstra que quase um terço (27%) das PMEs (Pequenas e Médias Empresas) brasileiras abertas entre janeiro e abril de 2021 já declararam falência.

“Ainda estamos em um contexto de pandemia, com desafios sem precedentes. Neste cenário, é preciso ter ainda mais atenção aos entraves que sempre foram o ‘tendão de Aquiles’ das empresas, e vale investir em opções como a terceirização, que pode se responsabilizar por essas demandas”, finaliza.

