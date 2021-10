Cibersegurança é o tema da 6ª edição do “Quando os presidentes se encontram”

Compartilhe Facebook

* Por: - 25 de outubro de 2021.

São Paulo- SP 25/10/2021 –

Encontro online promovido pela Gouvêa Ecosystem reúne executivos do consumo e varejo para debater a importância da segurança digital no segmento, dia 27 de outubro

Os executivos Waldemar Gonçalves (Diretor-Presidente da ANPD – Autoridade Nacional de Proteção de Dados) e Marcelo Mayorga (Vice-Presidente de Engenharia da América Latina na Fortinet) são os principais convidados da 6ª edição do evento “Quando os presidentes se encontram”, organizado pela Gouvêa Academy, no dia 27 de outubro.

Nesta ocasião, sob o tema “Cibersegurança e proteção de dados”, diretores de grandes varejistas brasileiras têm a oportunidade de discutir a importância da segurança digital, bem como suas particularidades e aplicações no segmento. O principal objetivo do encontro é traçar novas estratégias e implementar ações de modo a tornar as operações mais protegidas e confiáveis para os consumidores.

O evento ganha profundidade com a abordagem de aspectos relevantes que permeiam a segurança digital como: os impactos da LGPD no consumo e no varejo, o panorama da cibersegurança no setor internacional e como garantir segurança e, ainda, modos de evitar fraudes em operações online, entre outros. Participam como convidados no painel de debates os executivos Abian Laginestra (Head de Segurança da Informação da Aliansce Sonae) e Paulo Baldner (Head Of Cyber Security da OLX).

“O histórico dos diversos episódios recentes envolvendo cibersegurança mostra que, gostemos ou não, esse tema precisa ser priorizado por empresas, dirigentes e profissionais de todos os setores. Em especial, aqueles que têm ampla base de clientes, como o varejo em todos os seus canais”, afirma Marcos Gouvêa de Souza, fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem.

Organizador – Gouvêa Ecosystem

A Gouvêa Ecosystem é composta por 17 empresas dedicadas a apoiar e promover a evolução dos negócios em 4 verticais: Consultoria, Serviços, Solução e Relacionamento. Membro do Ebeltoft Group – consórcio global com 18 empresas de consultoria especializadas em varejo e consumo em 22 países – e da BEA – Business Ecosystem Alliance.

Mais informações para a imprensa

Fábio Rego Barros (Assessor de Imprensa)

(21) 99968-2771

fabio.barros@gsmd.com.br

Website: http://www.gouveaecosystem.com