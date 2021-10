Campus Party promove Campeonato de Free Fire Battlegrounds

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de outubro de 2021.

São Paulo- SP 25/10/2021 –

Com a participação de alunos das ETECs e FATECs, torneio terá a final no dia 13 de novembro com a participação presencial dos finalistas

A 13ª edição da Campus Party Brasil que ocorrerá entre 11 e 15 de novembro em formato híbrido (online e presencial) realizará um campeonato de Free Fire Battlegrounds. Em parceria com as ETECs e FATECs, por meio do Governo do Estado de São Paulo, a competição do jogo de sobrevivência Battle Royal, no qual o objetivo é sobreviver em um mapa repleto de outros jogadores, contará com etapas classificatórias online e a final de forma presencial no dia 13 de novembro.

O torneio será dividido em duas categorias: College para jogadores maiores de 16; e Junior, para jogadores entre 12 e 15 anos. Nessa última é obrigatória a presença de um professor como coach. A premiação total será de R$ 10 mil, dividida da seguinte forma: o campeão receberá o prêmio de R$ 5 mil; o segundo colocado ganhará R$ 3 mil; e o terceiro colocado, R$ 2 mil.

A primeira etapa está marcada para o dia 28 de outubro, online. Já as semifinais acontecerão também no modelo digital, em 4 de novembro. A grande final será no sábado, 13 de novembro, com a participação das equipes finalistas presencialmente no Anhembi, em São Paulo.

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.

Serviço Campus Party Brasil – 13ª edição

Digital: 11 e 12 de novembro

Arena e Camping: de 13 de a 15 de novembro

Inscrições para Campeonato de Free Fire: até o dia 24 de outubro, através do link .

Local: Centro de Eventos do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana.

Para mais informações:

Virta Comunicação

Paulo Moura – paulo.moura@grupovirta.com.br – (21) 96601-1414

Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791

Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144

Website: https://cpbr13.vaitercampus.org/