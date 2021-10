Inteligência Artificial ajuda empresas a lidarem com o sistema tributário

Compartilhe Facebook

São Paulo, SP 25/10/2021 – O Revizia permite às empresas acessarem as informações que o Fisco possui, podendo identificar e apoiar na correção de eventuais irregularidades

Em um país que conta com mais de 50 tributos e quase 6 milhões de normas, solução disponibilizada por lawtech ajuda na gestão tributária e fiscal, evitando erros e ajudando a recuperar créditos

O Sistema Tributário Brasileiro conta com mais de 50 tributos e quase 6 milhões de normas, o que torna a gestão tributária e fiscal das empresas um grande desafio. Demonstração disso é que 86% delas possuem irregularidades tributárias, segundo estudo da Endeavor, porém, muitas destas inconsistências poderiam ser evitadas se as empresas dispusessem de sistemas de compliance efetivos, apoiados por softwares e Inteligência Artificial, capazes de eliminar as perdas tanto por erros de informações enviadas ao Fisco como por créditos tributários que muitas vezes estão disponíveis e acabam não sendo recuperados.

Estudo divulgado pela Doing Business Subnacional Brasil 2021, elaborado pelo Banco Mundial, aponta que as empresa brasileiras levam de 1.483 a 1.501 horas por ano preparando, declarando e pagando impostos, tempo insuperável em qualquer outro país no mundo. Levantamento recente realizado pelo IBPT (Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário) constatou, por outro lado, que as empresas brasileiras gastam R$ 181 bilhões anualmente com a burocracia tributária, o que corrobora com toda a complexidade do sistema e reforça como as plataformas de compliance fiscal e tributário são hoje importantes na gestão das empresas.

É nesse cenário complexo e custoso que novas soluções tecnológicas estão ajudando as empresas na gestão tributária e fiscal. Na vanguarda desse processo, está a Revizia, lawtech focada em inteligência fiscal e tributária, que desenvolveu e está lançando seu software homônimo de auditoria e compliance fiscal único no mercado, que é oferecido na modalidade SaaS (Software as a Service).

“O Fisco conta com um aparato tecnológico avançado para verificar as informações enviadas por empresas e contadores, permitindo que os auditores saibam mais a respeito das empresas do que elas mesmas. O cruzamento de dados fiscais pode, eventualmente, identificar irregularidades sequer cogitadas – e, por isso, não corrigidas – e que se acumulam ao longo de anos”, observa Mayara Arend, diretora de Novos Negócios da lawtech. “O Revizia permite às empresas acessarem as informações que o Fisco possui, podendo identificar e apoiar as empresas na correção de eventuais irregularidades que possam resultar em autuações. Com este cruzamento de dados, o software também consegue identificar potenciais créditos tributários a serem recuperados”, explica a diretora.

Identificar possíveis inconsistências e erros nas declarações e dados enviados, que possam gerar futuras autuações, é uma das características da solução, que utiliza as mesmas bases de documentos dos Fiscos e apoia-se na legislação fiscal vigente. A solução conta com inteligência artificial para buscar e identificar oportunidades de créditos tributários, analisar teses jurídicas tributárias e gerar análises gerenciais e financeiras, além de guardar os documentos e livros fiscais com toda a segurança proporcionada pela nuvem.

A ideia de desenvolver o software surgiu há seis anos, quando os sócios da lawtech identificaram a necessidade de alcançar mais agilidade, eficiência e precisão nos processos e relatórios do serviço de consultoria tributária, e o resultado foi tão positivo que a empresa decidiu levar a solução ao mercado. “Reorganizamos o fluxo de trabalho, aprimoramos a segurança e a privacidade para operar na nuvem em consonância com a LGPD, e o resultado foi uma solução para uso geral, com uma interface nova e simples de ser utilizada”, conta Mayara Arend. Após o período de seis meses de soft opening, quando foi utilizado por um número reduzido de clientes, o Revizia está chegando oficialmente ao mercado na modalidade de software como serviço.

Recuperação de créditos

Por meio de uma radiografia fiscal das empresas, o software aponta a existência de créditos tributários que não são vistos ou conhecidos pelas empresas e seus contadores. O sistema também identifica teses tributárias que sejam aderentes à empresa, indicando o valor aproximado em potencial discussão para que o empresário possa tomar a decisão sobre o questionamento judicial ou administrativo do tema. “Devolvemos às empresas o domínio de seus dados e isso facilita a interação com outras organizações, como consultorias, bancos ou fundos de investimentos, que, por motivos variados, podem precisar dessas informações”, afirma.

No ambiente dos negócios, a inteligência corporativa baseada em dados tem ganhado cada vez mais relevância e isso aplica-se também na área fiscal. Segundo a diretora de Novos Negócios da lawtech, é frequente encontrar empresários que não conseguem avaliar o trabalho realizado pelo contador ou equipe contábil, o que gera uma área cinzenta dentro da gestão corporativa, sendo que os problemas só são descobertos quando a empresa é autuada.

Compliance tributário e transparência

Baseado em inteligência tributária aplicada, o Revizia adiciona com simplicidade um importante conjunto de ferramentas de compliance tributário, proporcionando segurança e transparência ao processo de apuração e gestão fiscal, simplificando e tornando mais seguro o trabalho do contador e trazendo mais transparência a ele, com uma interface amigável e a um custo muito acessível.

“O Revizia é um software simples e prático, sem custo de instalação ou necessidade de treinamento para setup, que não requer interferência humana. Trata-se de uma alternativa eficiente e acessível à implantação de ferramentas gerenciais complexas, de alto investimento e profunda parametrização manual que, efetivamente, devolve às empresas o poder sobre seus dados e suas informações que hoje, em sua maioria, estão nas mãos de terceiros”, completa Mayara Arend.

