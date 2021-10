Escritório de advocacia promove webinar gratuito sobre patentes verdes

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 25 de outubro de 2021.

25/10/2021 –

Patentes verdes e as inovações voltadas para o meio ambiente é o tema do webinar programado pelo Licks Attorneys no dia 26/10, às 16h, com Rafael Tögel, responsável pelo escritório em Curitiba

A Conferência das Partes ou COP (órgão supremo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, adotada em 1992) volta a reunir as nações signatárias em novembro próximo, na Escócia, em torno das negociações para o enfrentamento das mudanças climáticas. O tema mais urgente do planeta tem produzido mudanças velozes em todas as áreas, gerando inovações relacionadas ao meio ambiente em todo o mundo. No Brasil, por exemplo, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual (INPI) dispõe do programa “Patentes Verdes” para acelerar a concessão de patentes para mitigar emissões de carbono.

Este é o tema da palestra “Patentes verdes e as inovações voltadas para o meio ambiente”, gratuita e on-line, promovida pelo GIEMA/SG (Grupo de Intercâmbio de Experiências em Meio Ambiente e Fatores ESG), da Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha do Paraná (AHK-Paraná) , em parceria com o Licks Attorneys. O webinar acontece em 26 de outubro, às 16h, tendo como palestrante o engenheiro Rafael Tögel, responsável pelo escritório do Licks Attorneys em Curitiba.

Tögel abordará de forma prática as possibilidades de obtenção acelerada da proteção patentária de invenções voltadas ao meio ambiente, no âmbito do “Patentes Verdes”, do INPI, detalhando as tecnologias passíveis de enquadramento e as principais características do programa. “Este programa oferece uma oportunidade única aos inventores e empresas dedicadas ao desenvolvimento de tecnologias verdes de proteger suas inovações patenteáveis em um tempo extremamente curto”, diz Tögel.

O exame prioritário de patentes verdes passou a ser um serviço permanente do INPI após quatro anos do projeto-piloto, que teve início em 2012. O tempo médio de processamento dos pedidos aceitos pelo programa é de nove meses – bem mais rápido do que a média dos demais pedidos de patente, de cerca de dez anos.

Essa aceleração do exame das patentes verdes é importante para a comunidade científica, que ganha agilidade na divulgação de suas descobertas, e para toda a sociedade, pois o desenvolvimento rápido de tecnologias sustentáveis, voltadas à preservação dos recursos naturais, reduz impactos degradantes ao meio ambiente.

Serviço

Webinar: “Patentes Verdes e as Inovações Voltadas para o Meio Ambiente”

Data: 26 de outubro (terça-feira)

Hora: 16h

Inscrições: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_10_IrPfWTQanNRgPNyZRrA

Website: https://www.lickslegal.com/