Produtos se tornam a diferença em relação à concorrência

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 26 de outubro de 2021.

Uberlândia MG 26/10/2021 – Kotler, autor considerado o pai do marketing, uma vez disse que “a diferenciação consiste na orientação estratégica no sentido de obter um desempenho superior”

Em um tempo não muito longínquo, pouco mais de 40 anos atrás, não existiam opções de escolhas e marcas diferentes de um mesmo produto. Não se comprava um sabão que deixa os tecidos mais brancos sem precisar esfregar, era apenas sabão, para lavar roupa mesmo. E isso bastava para os consumidores.



Mal sabiam eles que, passados alguns anos e com tantas novidades, uma simples ida ao supermercado poderia significar inúmeras decisões a serem tomadas: detergente que não prejudica a pele ou que deixa as louças mais brilhantes? Shampoo sem sal ou de limpeza profunda? Amaciante com perfume marcante ou maciez garantida?

As opções duplicaram, triplicaram, quadruplicaram… E, nesse contexto de infinitas possibilidades, não basta mais vender um produto e sua funcionalidade, é preciso ser a melhor opção, ter as maiores vantagens, o menor preço, a mais linda embalagem. É isso que faz o olho do consumidor brilhar na hora da compra, que diferencia o seu produto dentre diversas outras opções da prateleira.

O mundo atual assiste ao lançamento diário de novos produtos e serviços, e até mesmo a criação de novas categorias de produtos e serviços numa velocidade jamais verificada, o que, mais do que nunca, justifica a diferenciação em produtos e serviços.

Diferenciação competitiva

Se diferenciar em um mercado tão diverso e com consumidores cada vez mais exigentes pode ser um desafio, principalmente para aqueles que estão começando. Mas o que seria esse algo a mais que vai fazer o seu produto ou serviço se destacar dos demais?

Kotler, autor considerado o pai do marketing, uma vez disse que “a diferenciação consiste na orientação estratégica no sentido de obter um desempenho superior em algum aspecto do produto ou serviço, que seja importante para a clientela e que seja valorizada por uma parte significativa do mercado”.

Nesse contexto, existem diferentes técnicas e teorias que explicam a vantagem competitiva. O ideal é analisar quais delas farão mais sentido para o seu negócio e para o seu público. Para isso, é fundamental conhecer bem o mercado no qual você está inserido e o perfil do seu consumidor em potencial.

Onde está o seu diferencial

Dentre os inúmeros motivos pelos quais o consumidor escolhe um produto e não outro, alguns se destacarão mais ou menos de acordo com essa análise de público e mercado. Pensando nas variáveis, é possível explorar a diferenciação a partir de alguns aspectos:

Custo – Um produto mais barato é mais chamativo para muitos consumidores e muitas vezes esse é um fator decisivo na hora da dúvida entre os concorrentes.

Qualidade – Pode até ser que o custo seja mais alto, mas a qualidade pesa bastante na relação custo x benefício, principalmente em se tratando de bens duráveis.

Localização geográfica – Um fator que precisa pesar na hora de abrir uma loja física, ou mesmo pensar na logística de distribuição do seu negócio.

Atendimento – Cada vez mais esse critério tem sido levado em conta, principalmente quando falamos em serviços. Um bom atendimento é um grande diferencial.

Comodidade – Com cada vez menos tempo e mais atribuições, os consumidores procuram opções que oferecem mais praticidade e velocidade.

Design e tecnologia – Fatores que tem feito cada vez mais diferença, nos tempos atuais compradores buscam soluções que resolvam seus problemas com tecnologia e design.

Personalização – Diferença de mercado muito válida para públicos de nicho, que procuram opções sob medida para suas necessidades.

Causa social – Gerar identificação com o público através de causas sociais faz muita diferença, gera engajamento e fidelização com a marca.

Mais que diferente

Além desses fatores, algumas dicas de ouro tornarão sua estratégia de diferenciação ainda mais consistente.

– Seja genuíno. Não compre uma causa ou uma ideia apenas por modismo ou interesse comercial, esse tipo de atitude enfraquece sua identidade e é facilmente percebida pelo público.

– Aposte em diferenciais que não sejam facilmente copiáveis pela concorrência. Em um mundo onde tanto se copia use seu maior esforço para pensar e criar o que será seu e de mais ninguém.

– Mais do que oferecer valor, é imprescindível comunicá-lo para o seu consumidor. De nada adianta ter um diferencial e não mostrar claramente ao seu público qual é ele. Aposte em slogans, campanhas e reforce seu posicionamento em toda a comunicação.

Website: https://www.upgestao.com.br/