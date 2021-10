3 bolos que acompanham bem um cafezinho

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 26 de outubro de 2021.

Veja 3 ideias de bolos para adoçar e animar a sua tarde.

Nada melhor que a combinação de um café com bolo durante a tarde, não é mesmo? Seja no trabalho ou em casa, eles são alimentos perfeitos para relaxar, trazer conforto para o seu dia e aproveitar o resto da tarde.

Nesse momento, escolher o melhor café é fundamental. Afinal, um bolo gostoso merece ser acompanhado por um café de qualidade. A escolha certa desse elemento ajuda a harmonizar e equilibrar os sabores.

Neste artigo, confira 3 sugestões de bolos que acompanham bem um cafezinho.

1. Bolo de chocolate

O café tem diversas características que criam a combinação perfeita com determinadas sobremesas e doces. Por isso, o bolo de chocolate é a primeira opção desta lista para você comer na sua pausa da tarde.

Quem gosta de tomar um café sem açúcar também vai amar essa combinação. Afinal, o docinho do bolo se une ao amargor do café, adoçando o paladar.

O bolo de chocolate faz muito sucesso entre os brasileiros. Nesse momento, você pode variar entre diferentes receitas, como um bolo de chocolate com ganache ou um bolo de caneca.

Veja uma receita de bolo simples de chocolate para fazer em casa:

2 xícaras de farinha de trigo;

1 xícara (chá) de chocolate em pó

2 xícara (chá) de água morna;

1 e meia xícara (chá) de açúcar,

1 xícara (chá) de óleo;

1 colher (sopa) de fermento em pó;

½ colher (chá) de bicarbonato de sódio;

3 ovos.

Modo de preparo:

Misture todos em um recipiente o chocolate em pó, a farinha de trigo, o açúcar, o bicarbonato e o fermento. Depois acrescente o óleo e a água morna, misturando bem os ingredientes. Por fim, despeje a massa em uma forma untada com óleo e leve ao forno médio (180º), preaquecido, por mais ou menos 40 minutos.

2. Bolo de cenoura

O bolo de cenoura é um clássico para a refeição da tarde com um cafezinho, principalmente quando feito com uma cobertura de chocolate. Além disso, essa receita é bem fácil porque pode ser feita no liquidificador. Vamos lá!

Ingredientes:

3 ovos;

2 cenouras médias;

1/2 xícara de chá de óleo;

1 1/2 xícara de chá de farinha de trigo;

1/2 xícara de chá de amido de milho;

1 xícara de chá de açúcar;

2 colheres de chá de fermento em pó.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno na temperatura de 180º. No liquidificador, bata as cenouras cortadas em pedaços, os ovos e o óleo até a mistura ficar homogênea. Em um recipiente, misture o amido de milho, o açúcar, a farinha de trigo e o fermento. Junte as duas misturas até obter uma massa uniforme. Coloque em uma forma redonda com furo central untada e leve ao forno por 40 minutos.

Você também pode fazer uma cobertura de chocolate para finalizar a receita.

3. Bolo de fubá

Por fim, não podemos deixar de incluir uma receita de bolo de fubá para combinar com o seu café especial. Além de delicioso, fofinho e fácil de fazer, esse bolo traz boas memórias e agrada a muitas pessoas.

Ingredientes:

1/2 xícara de chá de óleo;

1 xícara de chá de açúcar;

3 ovos;

1/2 xícara de chá de fubá fino;

1/2 xícara de chá de amido de milho;

1 colher de sopa de fermento químico em pó;

1 xícara de chá de leite;

1 e 1/2 xícara de chá de farinha de trigo.

Modo de preparo:

Pré-aqueça o forno na temperatura de 180º. Separe e unte uma forma com furo central.

No liquidificador, coloque o óleo, o leite, o açúcar e os ovos. Bata bem até obter uma massa homogênea. Passe essa mistura para um recipiente e coloque a farinha de trigo, o amido de milho, o fubá e o fermento. Misture. Disponha a massa na forma e leve ao forno por cerca de 40 minutos. Espere esfriar, faça o seu cafezinho e aproveite!

Gostou das receitas deste conteúdo? Escolha a que você mais gosta, faça o seu melhor café e aproveite a pausa do trabalho ou a sua tarde de domingo.