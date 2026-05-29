Notícias Do Dia, Você Bem Informado

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Jornal Montes Claros 29 de maio de 2026

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Resumo de notícias desta sexta-feira, 29 de Maio de 2026

DATAS COMEMORATIVAS:
✓Dia do Estatístico
✓Dia do Geógrafo
✓Dia do Ibgeano
✓Dia Internacional do Everest
✓Dia Internacional dos Mantenedores da Paz das Nações Unidas
✓Dia Mundial da Energia
✓Dia Mundial da Saúde Digestiva
✓Dia do Jacaré
✓Dia da Gentileza
✓Dia do Clipe de Papel
✓Dia do Gastroenterologista
✓Dia do Operador de Empilhadeira
✓Dia do Plano 529

TEMPERATURA E INDICADORES FINANCEIROS
⛅ Mín 21⁰ Máx 32⁰ (Rio Branco-AC)
💵 Dólar Com ⬇️ 0,57% R$ 5,03
💶 Euro ⬇️ 0,42% R$ 5,86
📊 Ibovespa ⬇️ 0,39% 175.063 pts
🪙 Bitcoin ⬇️ 1,32% R$ 372.129,37
💲IGP-M ⬆️ 2,73% Abril de 2026
💲INPC ⬆️ 0,81% Abril de 2026
💲IPCA ⬆️ 0,67% Abril de 2026
💲SELIC ⬆️ 14,5% 29 de Abril de 2026
💲TR ⬆️ 0,17% 28 de Maio de 2026
🟨 Ouro (grama) ⬇️ R$ 731,81

🇧🇷📰 NOTÍCIAS NACIONAIS

🇧🇷🇺🇸 EUA decidem classificar PCC e CV como grupos terroristas; o departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quinta-feira (28) que o governo do presidente Donald Trump decidiu classificar as facções criminosas brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e o Comando Vermelho (CV) como organizações terroristas a partir de 5 de junho; o anúncio foi feito pelo secretário de Estado americano, Marco Rubio, que classificou as facções como “duas das organizações criminosas mais violentas do Brasil”; com a decisão, PCC e CV se juntam a Hezbollah e Al Qaeda como organizações terroristas

🇧🇷👥 Governo do Distrito Federal e gestão Lula fecham empréstimo de R$ 6,6 bilhões do Fundo Garantidor de Créditos (FGC) ao Banco de Brasília (BRB); acordo, mediado pelo STF, tem como objetivo injetar recursos no BRB e prevê o uso de fundos de participação como contragarantia da operação

🇧🇷 Lula sanciona lei que cria a primeira Universidade Federal Indígena do Brasil; com sede em Brasília, Unind deve atender 2.800 estudantes

🇧🇷👥 Câmara dos Deputados aprova PEC que amplia isenção de impostos para igrejas; o texto vai ao Senado; no primeiro turno, foram 385 votos favoráveis, 93 contrários e 7 abstenções; no segundo turno, o placar ficou em 368 votos a 96, com 7 abstenções; eram necessários, no mínimo, 308 votos favoráveis nos dois turnos; as bancadas do PT, PCdoB, PV, PSOL e Rede se posicionaram contra a PEC

🇧🇷👥 Oposição reage ao fim da escala 6 por 1 e propõe jornada flexível de trabalho; a nova Proposta de Emenda à Constituição (PEC) cria um modelo de jornada flexível de trabalho no Brasil, permitindo ao trabalhador escolher entre o regime tradicional da CLT e um sistema baseado em horas trabalhadas; a proposta foi protocolada poucas horas depois de a Câmara dos Deputados aprovar a PEC que acaba com a escala 6 por 1 e reduz a jornada semanal de 44 para 40 horas

🇧🇷👥 Alcolumbre envia PEC à comissão do Senado como contraponto ao fim da escala 6×1; o texto altera o artigo 7º da Constituição para autorizar acordos individuais entre empregado e empregador sobre compensação de horários

🇧🇷👥 Polícia do Senado registra boletim de ocorrência e pede investigação sobre denúncia de atentado contra Flávio Bolsonaro; a medida visa instaurar os “procedimentos cabíveis” diante da gravidade das informações obtidas, segundo o Senado

👤Cláudio Castro desiste de concorrer ao Senado do Rio de Janeiro; ex-governador do Rio de Janeiro foi alvo da oitava fase da Operação Compliance Zero, da Polícia Federal, deflagrada na terça-feira (26); a ação apura possíveis irregularidades em investimentos feitos pelo governo estadual em fundos vinculados ao Banco Master

⚖️ Ministro Gilmar Mendes pede vista e suspende julgamento de mudanças na Lei da Ficha Limpa; o placar está 2 a 0 contra as alterações que flexibilizam a norma de impedimento de candidatura de políticos condenados

⚖️ Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marca para 2 de junho julgamento de recursos do ex-governador Cláudio Castro; recursos envolvem condenação sobre chapa do governo do Rio de Janeiro e serão analisados em sessão marcada para as 19h; os embargos de declaração são utilizados para pedir esclarecimentos, corrigir omissões, sanar contradições ou erros materiais em decisões judiciais

🚔👤Daniel Vorcaro pode enviar proposta de nova delação com devolução de quantia bilionária; a defesa do banqueiro, dono do liquidado Banco Master, sinalizou aos investigadores da Polícia Federal a intenção de propor ao ministro André Mendonça, do Supremo Tribunal Federal (STF), uma nova delação premiada completamente reformulada e que prevê a devolução de R$ 60 bilhões

🚔 Operação mira fintechs e esquema bilionário do PCC no setor de combustíveis; esquema investigado usava fintechs e fundos de investimento para lavagem de dinheiro e adulteração de combustíveis; a ação é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, considerada pelas autoridades a maior operação contra o crime organizado já realizada no país em termos de cooperação institucional e alcance; Gaeco e Receita Federal cumpriram 59 mandados em cinco estados

🏛️ Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) manda recolher um lote de coco ralado da marca Casa de Mãe após identificar excesso de dióxido de enxofre; a substância é comumente usada como conservante de alimentos devido a suas propriedades antioxidantes

🏥 Sistema Único de Saúde (SUS) vai ampliar proteção vacinal contra doença pneumocócica; a vacina pneumocócica conjugada 20-valente (VPC20 ou Pneumo 20) vai substituir a 10-valente, dobrando os sorotipos prevenidos; guia preliminar com orientações foi divulgado pelo Ministério da Saúde

👥 Taxa de desemprego fica em 5,8% no trimestre encerrado em abril de 2026, o que representou alta de 0,4% na comparação com o período entre novembro de 2025 e janeiro de 2026; em relação ao trimestre móvel de fevereiro a abril de 2025, quando atingiu 6,6%, houve recuo de 0,8%; os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Mensal/ abril 2026 (PNAD-Contínua), divulgada, nesta quinta-feira (28), pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE)

💲👥 Inadimplência bancária bate recorde histórico, aponta Banco Central (BC); o percentual de operações de crédito de pessoas físicas e jurídicas em atraso superior a 90 dias atingiu 4,4%, seu maior patamar desde que o BC começou a apurar o indicador, em 2011; de acordo com o Relatório de Estatísticas Monetárias e de Crédito divulgado nesta quinta-feira (28), a inadimplência de créditos de pessoas físicas chegou a 5,4%, um aumento de 1,3 ponto percentual em doze meses

⛽ Petrobras anuncia alta de R$ 0,04 na gasolina vendida a distribuidoras; preço médio passará de R$ 2,57 para R$ 2,61 por litro nesta sexta-feira (29)

🦁 IR 2026: Receita paga hoje maior lote de restituição da história; estimativa do Fisco é de pagar cerca de R$ 16 bilhões no primeiro lote; valor beneficia cerca de 8,7 milhões de contribuintes no primeiro grupo; vale lembrar que, também nesta sexta, além do pagamento do primeiro lote, termina o prazo para o envio das declarações do IR 2026; contribuintes que perderem a hora limite, às 23h59, poderão ser multados

CIÊNCIA e TECNOLOGIA

🐳 Baleia percorre mais de 15 mil quilômetros entre Bahia e Austrália e quebra recorde; estudo identificou travessia inédita entre populações de baleias-jubarte; baleia fotografada no Banco de Abrolhos, no litoral baiano, em agosto de 2003, foi registrada novamente mais de 22 anos depois em Hervey Bay

🇵🇹 Enquanto Estados Unidos e China duelam pela Lua, Portugal saiu na frente da Europa e garantiu o primeiro porto espacial reutilizável do continente em uma ilha vulcânica, em três anos uma espaçonave da Agência Espacial Europeia cairá no Atlântico português pela primeira vez na história

🇨🇳👥 China coloca mais de 100 robôs humanoides para treinar como alunos e mostra um futuro em que máquinas podem aprender trabalho físico em escala; em Xangai, um novo centro de treinamento vai reunir mais de 100 máquinas de diferentes fabricantes para executar tarefas reais centenas de vezes por dia; o objetivo não é apenas criar robôs mais inteligentes, mas ensinar movimentos corporais em escala industrial

⚪ Impacto gigante em Mercúrio espalhou água suficiente para formar gelo polar; impacto que formou a cratera Hokusai espalhou água suficiente para criar depósitos polares em Mercúrio

ESPORTES

⚽ Taça Libertadores
Fase de Grupos, 6ª rodada:
Cerro Porteño (Par) 2×0 Sporting Cristal (Per)
Palmeiras (Bra) 4×1 Junior (Col)
Boca Juniors (Arg) 0x1 Universidad Católica (Chi)
Cruzeiro (Bra) 4×0 Barcelona (Equ)

⚽ Copa Sul-Americana
Fase de Grupos, 6ª rodada:
América de Cali (Col) 0x0 Macará (Equ)
Tigre (Arg) 2×0 Alianza Atlético (Per)

⚽👤CBF decide por permanência de Neymar e aposta em retorno na fase de grupos; atacante do Santos não será cortado imediatamente; diretoria e comissão técnica da Seleção optam por dar prazo de 15 dias para jogador mostrar que estará em condições físicas

⚽👤Monaco supera concorrência e acerta a contratação de Filipe Luís, ex-Flamengo, como novo treinador; o brasileiro acertou contrato válido por duas temporadas (até junho de 2028) com o clube francês

⚽⚖️ Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) suspende meia Carrascal do Flamengo por três jogos e absolve técnico Leonardo Jardim, do clube carioca; Tribunal julgou desdobramentos de partida entre Flamengo e Palmeiras, no dia 23, no Maracanã

🏀 NBB: Franca segura reação do Brasília no fim e vai à final pela quinta vez seguida; a vaga na decisão foi assegurada em casa após vitória por 68 a 66 sobre o Brasília no quinto e decisivo jogo da semifinal; Lucas Dias e Georginho brilham no Pedrocão, e time encara o Pinheiros na decisão; o primeiro jogo da decisão será neste domingo (31), às 11h, novamente no Pedrocão

🎾 Jannik Sinner sente problemas físicos e é eliminado em Roland Garros; tenista número 1 do mundo perde de virada diante do argentino Juan Manuel Cerundolo após abrir vantagem de dois sets

🌍📰 NOTÍCIAS INTERNACIONAIS

🇻🇦 Papa acaba com “permissão” para conflitos e fala contra a “guerra justa”; pontífice afirmou que conceito está ultrapassado e defendeu diálogo, diplomacia e perdão

🇺🇦🇸🇪 Ucrânia comprará 20 novos jatos Gripen e Suécia doará aviões mais antigos; o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, classificou vinda de aeronaves militares como “nova página” para o país, em meio à guerra com a Rússia

🇮🇹 Itália apreende mais de R$ 1 bilhão em operação ligada a chefe da máfia; investigação liga lavagem de dinheiro e tráfico de drogas ao império criminoso do falecido Matteo Messina Denaro

🇨🇭 Ataque com faca na Suíça deixa três feridos em estação de trem; homem suíço de 31 anos foi detido pela polícia em cidade perto de Zurique; caso ocorreu durante a madrugada

🇮🇷 Líder Supremo pede reconstrução e fala em força do Irã em nova mensagem; Mojtaba Khamenei apela por mais esforços para manter a unidade nacional diante da campanha militar dos Estados Unidos e de Israel contra o país

🇰🇼🇮🇷 EUA acusam Irã de disparar míssil contra o Kuwait; Comando Central dos Estados Unidos confirmou ataque horas após drones iranianos também serem detectados e interceptados

🇱🇧 Líbano registra dezenas de mortes enquanto Israel intensifica ataques; segundo o Ministério da Saúde libanês, mais de 3.200 pessoas já morreram em ofensivas israelenses desde março

🇮🇱🇺🇳 Israel suspende relações com o secretário-geral da ONU; decisão foi justificada pelo embaixador israelense Daanu Danon pela inclusão do país na lista de responsáveis por violência sexual em conflitos

🇱🇦 Socorristas esperam resgatar mergulhadores de caverna no Laos em breve; cinco dos sete desaparecidos foram localizados na quarta-feira (27)

🇰🇪 Incêndio em escola feminina no Quênia deixa 16 mortos e quase 80 feridos; Ministro da Educação afirma que causa ainda é desconhecida; país registrou mais de 100 casos envolvendo fogo em instituições de ensino em 2024

🇰🇪🇺🇸 Quênia permite que EUA criem centro de quarentena de Ebola, dizem fontes; medida dá acesso a uma área terrestre em uma base aérea em Laikipia, no centro do país africano

🇺🇸🇵🇰 Marco Rubio, Secretário de Estado dos EUA, se reunirá com ministro do Paquistão nesta sexta-feira (29) em Washington; políticos discutirão “desenvolvimentos regionais e globais”, incluindo os esforços recentes de Islamabad para promover a paz na guerra entre EUA, Israel e Irã

🇺🇸🇮🇷 EUA e Irã concordam com extensão de cessar-fogo, mas Trump precisa aprovar; países chegaram a um “memorando de entendimento” para prorrogação de 60 dias na pausa do conflito, segundo informou fonte à agência Reuters

🇺🇸🚀 Foguete de bilionário explode durante testes nos Estados Unidos; acidente com explosão aconteceu durante testes de motores da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos; segundo comunicado da corporação não há registro de feridos

🇺🇸 Ex-funcionário da CIA é preso com US$ 40 milhões em ouro, diz jornal; cerca de 303 quilos do metal precioso foram encontrados na residência de David Rush, que atuava no alto escalão da agência

🇦🇷🇨🇱 Países da América do Sul assinam documento para combater o crime organizado; autoridades da Argentina, Bolívia, Chile, Equador e Peru se reuniram em uma cúpula de segurança para coordenar medidas conjuntas

🌏 Mundo deve ter temperaturas recordes nos próximos cinco anos, segundo um relatório da agência meteorológica da ONU e do Met Office do Reino Unido, divulgado nesta quinta-feira (28); projeção indica que eventos climáticos mais extremos são esperados devido ao aquecimento do Ártico

🌍 EVENTOS HISTÓRICOS DO DIA

-1328: Filipe VI é coroado rei da França

-1453: Queda de Constantinopla: o sultão otomano Maomé II, o Conquistador, conquista Constantinopla depois de um cerco de seis semanas, pondo fim ao Império Bizantino, um evento que muitos consideram marcar o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna

-1537: Emitida a Bula do Papa Paulo II contra a escravização dos índios

-1918: A Guarda Nacional do Brasil, uma força paramilitar do país, é extinta

-1925: O explorador britânico Percy Harrison Fawcett parte para a missão na qual ocorreria seu desaparecimento na Serra do Roncador, estado de Mato Grosso, Brasil

-1935: Primeiro voo do avião de combate Messerschmitt Bf 109, caça multiuso de fabricação alemã

-1936: Criado o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), antigo Instituto Nacional de Estatística

-1953: Tenzing Norgay (alpinista e guia de alta montanha sherpa nepalês) e Edmund Hillary (alpinista e explorador neozelandês) são os primeiros a atingir o cume do Monte Everest

-1982: O Papa João Paulo II torna-se o primeiro pontífice a visitar a Catedral de Cantuária, na Inglaterra

-1998: FEPASA (Ferrovia Paulista S.A.) é extinta ao ser incorporada à RFFSA (Rede Ferroviária Federal), iniciando-se assim o processo de privatização da malha ferroviária brasileira

-1999: O ônibus espacial Discovery conclui seu primeiro acoplamento com a Estação Espacial Internacional

-2008: Um terremoto duplo, de magnitude 6,1, atinge a Islândia perto da cidade de Selfoss, ferindo 30 pessoas

Essas são algumas notícias desta sexta-feira 29/05/2026

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