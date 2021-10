Rebranding de marcas: o caso de sucesso do Ponto Frio e o Pin

Compartilhe Facebook

26 de outubro de 2021.

Além das mudanças de nome e identidade visual, Pin, o pinguim personagem da marca, ganhou a simpatia dos consumidores. Veja porque a estratégia deu certo.

“O Ponto Frio agora é Ponto”. Essa é a frase que apresenta o site Ponto Frio, um dos maiores varejistas do Brasil e que teve sua marca reformulada, mudando nome, identidade visual e logo. A reformulação da marca aconteceu no início de 2021 e, segundo a empresa, tem o objetivo de torná-la mais moderna, inovadora e ágil. Seu novo slogan também remete a isso: “Direto ao ponto :>”

Um dos elementos que mais chamou a atenção foi a criação do Pin, o pinguim tradicional da empresa que se tornou personagem queridinho pelos clientes. Pelas redes sociais, o Pin divulga promoções, oferece cupom Ponto Frio, além de interagir diretamente com os consumidores.

Entenda mais o rebranding de marca do Ponto Frio e porque o Pin se tornou elemento importante desse processo.

A reformulação de marca do Ponto Frio

O Pontofrio (agora, Ponto) é uma das lojas mais tradicionais do Brasil. Foi fundada em 1946, no Rio de Janeiro, e hoje pertence à Via, uma das maiores players do mercado varejista brasileiro, proprietária também das Casas Bahia, Extra, entre outras empresas.

Em entrevista para Meio&Mensagem, Ilca Sierra, diretora de marketing e marca da Via Varejo, comentou que a reformulação de marca da empresa começou a ser estudada ainda em 2019, visando torná-la mais inovadora e presente nas redes sociais.

Para isso, algumas mudanças ocorreram, como:

nome, de Ponto Frio para Ponto;

identidade visual, com preto e laranja sendo as novas cores;

slogan, de “Ponto Frio, viva a inovação” para “Direto ao Ponto :>”;

a imagem do pinguim, marca registrada da loja, que deixou de ser uma ilustração e agora é “:>”;

criação do Pin, o pinguim mascote que interage com os clientes nas redes sociais.

No site da marca, é possível ver os novos posicionamentos da empresa. “Pra que enrolar, né? Aqui é tudo direto ao Ponto. Você gosta de papo reto? Opa, tamo junto! O Ponto não tem embromation, não te faz perder tempo. Se você quer um produto pra ontem, conta com a gente. Se você quer tudo direto, claro e simples, a gente nasceu um para o outro”.

O sucesso do Pin, o pinguim mascote da marca

O logo com a imagem do pinguim de geladeira sempre foi a marca registrada da loja e o personagem já era utilizado em campanhas publicitárias. Agora, com rebranding, o pinguim ganhou novas aparências, com ilustrações mais “realistas”, transformando-o em um mascote.

Um dos grandes diferenciais do Pin, o pinguim do Ponto, é sua simpatia, ousadia e jovialidade no tom de comunicação com o público. Além dos memes, suas frases também remetem a linguagem mais jovem, atingindo um público diferente.

Nas redes sociais, o Pin se tornou febre, aparecendo diariamente no Instagram e Twitter, onde os clientes interagem com o personagem e seus memes. Apesar de divulgar promoções e cupons de um jeito divertido, não é apenas isso que o personagem faz. Também são criados memes clássicos e em tempo real para que a proximidade com o público seja ainda maior.

Uma das ações que chamou atenção nos últimos tempos foi o Pin respondendo às pessoas que estavam interagindo com outras marcas, oferecendo cupons especiais e divulgando promoções do Ponto, dando uma “solução” aos problemas delas.

No Instagram, é comum ver os clientes conversando diretamente com o Pin nas publicações e, quando ele não aparece, comentários como “Cadê o Pin?” surgem em quantidade. O mascote tornou-se um forte personagem para a empresa.

Porque personagens são tão valiosos

A estratégia de utilizar mascotes como meio de comunicação com o público também é utilizada por outras marcas e empresas há bastante tempo. Com as redes sociais, a estratégia ganhou ainda mais força e hoje é possível ver diversas marcas varejistas interagindo com seus clientes por meio dos personagens.

O principal objetivo da estratégia é humanizar a marca, dando um tom mais natural às comunicações. Além disso, é possível aproveitar alguns benefícios como:

popularidade do mascote;

aproximação com o público;

tom mais divertido e leve nas comunicações.

O Pin foi apenas um dos elementos que fizeram parte da reformulação de marca, mas contribuiu com a melhor aceitação das mudanças por parte do público. Além disso, ainda trouxe mais atenção para a empresa nas redes sociais, um dos objetivos do rebranding.