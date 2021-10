Campanha #EuSinto alerta para os desafios de pessoas com Doenças Falciformes

27 de outubro de 2021.

Em 27 de Outubro, Dia Nacional de Luta pelos Direitos das Pessoas com Doenças Falciformes, Colabore com o Futuro e Associação Pró-Falcêmicos informam sobre esta alteração no sangue

A Doença Falciforme (DF) é uma condição genética, hereditária e caracterizada por alterações no sangue, que pode se manifestar de diferentes formas. Quando os sintomas são mais fortes, os pacientes enfrentam situações como crises de dores, que comprometem a qualidade de vida e podem representar riscos graves.

A condição é mais comum em indivíduos negros (pardos e pretos) e os portadores ainda enfrentam dificuldades e preconceitos. Porém, por conta da grande miscigenação na população brasileira, está presente em pessoas de outras etnias. Aqui no país, a maior incidência ocorre no Nordeste, região com grande quantidade de indivíduos afrodescendentes.

De acordo com o Ministério da Saúde, existem no Brasil entre 50 mil e 100 mil pacientes brasileiros diagnosticados com esta doença – também conhecida como anemia falciforme. Oficialmente, são registrados cerca de 3,5 mil novos casos por ano.

Entidades que lutam pelos direitos destes pacientes lançam a Campanha #EuSinto, com o objetivo chamar a atenção da sociedade e autoridades de saúde para os desafios e preconceito vividos pelas pessoas com Doença Falciforme.

O movimento convida as pessoas simpáticas à causa dos pacientes com DF para postarem suas redes sociais um vídeo fazendo o movimento de tirar a mão dos olhos com a mensagem “eu vejo a doença falciforme e a #EuSinto.

“Nosso objetivo principal é trabalhar as políticas públicas e melhorar o cenário dos tratamentos e qualidade de vida dos pacientes, mesmo com sintomas pouco visíveis”, afirma Carolina Cohen, cofundadora da Colabore com o Futuro, idealizadora da campanha.

“A divulgação de informações sobre sintomas e diagnóstico são fundamentais para garantir a qualidade de vida dos pacientes. Assim, conseguimos proporcionar um melhor atendimento às pessoas que vivem com a doença e aos familiares, que são afetados com todas as complicações e demandas dos pacientes”, ressalta a presidente da Associação Pró-Falcêmicos – Aprofe, Sheila Ventura. “Queremos, também, conscientizar os profissionais de saúde, com dados corretos sobre atendimento, acolhimento, acesso ao tratamento”.

