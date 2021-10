Produtividade no trabalho melhora com organização da limpeza corporativa

27 de outubro de 2021.

São Paulo – SP 27/10/2021 – A terceirização dos serviços de limpeza traz segurança para as empresas, pois é esperado que elas venham com a capacidade de realizar suas funções com maestria

Montar um cronograma de limpeza e ter uma equipe preparada é fundamental para o bom funcionamento do ambiente de trabalho.

Para manter um escritório limpo é necessário que haja uma rotina bem planejada, pois a organização contribui para a produtividade daqueles que fazem a limpeza e para o bem-estar dos colaboradores do ambiente onde o serviço está sendo executado.

A limpeza corporativa é diferente da limpeza residencial. Ela requer um preparo, e para que seja feita de forma correta e eficiente, é necessário que a gestão do local tenha uma equipe treinada e que a empresa tenha um cronograma, com horários certos de qual departamento dentro da empresa tem que ser prioridade na hora de realizar a limpeza.

Como fazer o cronograma de limpeza?

Para ter um cronograma eficiente, a primeira coisa que as corporações precisam fazer é um mapeamento completo: onde cada funcionário está, qual departamento está em funcionamento e que horas cada funcionário entra e sai do expediente. Através desse mapa, é mais fácil saber qual local deve ser limpo com prioridade e qual pode ser limpo depois. Em áreas comuns, onde as pessoas irão circular com frequência, como corredores, refeitórios e banheiros precisam estar higienizadas antes de o expediente dos funcionários começar, para o ambiente de trabalho estar devidamente limpo e seguro para o bom andamento da empresa. Por isso, ter um plano de trabalho detalhado na empresa é indispensável na hora da limpeza do local de trabalho.

No dia a dia dentro do trabalho é crucial que haja uma higienização diária eficaz. Mas há a necessidade de separar dias semanais ou quinzenais para fazer uma limpeza pesada. Há locais dentro da empresa que não exigem limpezas constantes, como vidros, portões e estacionamentos que podem ter uma rotina de limpeza alternada.

O melhor é separar dias de menor circulação para realizar a limpeza que não é possível quando há maior pico de circulação dentro do local. Na maioria das vezes o melhor dia para fazer uma faxina pesada é nos finais de semana, fazer uma limpeza minuciosa, tirar objetos do lugar, lavar o chão, limpar cantos. Essa higienização mais detalhada mostra que a empresa se importa com o escritório e que se importa com o bem-estar dos demais funcionários.

Delegar tarefas aos funcionários de limpeza

Organizar as equipes para que cada um tenha uma função estabelecida dentro do cronograma de limpeza para que através da organização entre as funções de cada colaborador se tenha produtividade na realização da higienização do ambiente de trabalho mais eficiente e para que os funcionários não se sobrecarreguem com funções acumuladas. Através dessa organização é possível enxergar uma corporação disciplinada e com capacidade de organização.

Forneça os materiais de limpeza e de segurança necessários

Na hora de fazer o planejamento da limpeza, a gestão das equipes de limpeza precisa ter o conhecimento de quais materiais de limpeza são necessários e em quais locais eles devem ser manuseados. Nem todo produto de limpeza tem eficácia em todos os ambientes, por isso é importante conhecer os produtos que serão utilizados e em quais locais o uso deles terá mais eficácia e distribuir às equipes de limpeza e conservação.

Além de conhecer os materiais que serão utilizados é preciso prezar pela segurança dos funcionários, pois muitos produtos não devem ter contato direto com a pele, por isso é essencial que as empresas forneçam aos colaboradores, equipamentos de proteção individual (EPIs). Além de contribuir para a proteção, estará agindo de acordo com a lei Federal nº 6.514/77 que regulamenta o uso obrigatório de equipamentos de proteção individual. Além da distribuição dos EPIs, a empresa conscientiza os funcionários sobre a importância do uso constante do uso dos equipamentos de proteção e os alerta para as consequências do não uso ou do manuseio incorreto desses equipamentos.

Terceirização da limpeza corporativa

Para as terem a segurança de que a higienização no ambiente corporativo será feito de maneira correta, organizada e disciplinada, se faz necessário ter uma equipe preparada, e, por conta disso muitas empresas terceirizam o serviço de limpeza. As equipes de serviço de limpeza têm a capacidade de preparar uma equipe treinada e especializada para realizar o serviço necessário dentro dos escritórios. O presidente do Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação no Estado de São Paulo (SEAC), Rui Monteiro afirma que “a terceirização dos serviços de limpeza traz segurança para os demais, pois é esperado que as equipes terceirizadas venham com a capacidade de realizar suas funções com maestria, já que recebem todo o treinamento e preparo necessário das empresas de limpeza e conservação”. É importante que os gestores façam uma minuciosa pesquisa dentro do mercado de trabalho para alcançar a empresa mais preparada para realizar os serviços dentro do escritório.

Limpeza é saúde

Para ter uma rotina de limpeza bem planejada a gestão precisa ter o conhecimento e o preparo necessário, e estar sempre por dentro das mudanças que acontecem e saber como organizar as equipes de limpeza. Pensando nisso, o SEAC-SP está promovendo a campanha “Limpeza é Saúde” com o objetivo de atender corporações de todos os segmentos na contratação de empresa de limpeza profissional.

O principal objetivo dessa campanha é conscientizar as empresas para o bom funcionamento do ambiente de trabalho corporativo, e devem atender aos protocolos necessários para que os escritórios estejam sempre de acordo com o padrão de limpeza estabelecido. Assim, o local de trabalho estará seguro para receber diariamente seus funcionários e para que os mesmos possam exercer suas funções de forma tranquila em um ambiente devidamente higienizado.

Em breve o SEAC irá apresentar ao mercado os devidos critérios para as empresas que irão aderir à campanha. Estas irão receber um selo de qualidade, que representará que a empresa é qualificada e que se importa com a disciplina, saúde e bem-estar das demais pessoas e que fará a diferença na hora da contratação de uma equipe de limpeza.

Mais informações em: https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude

Website: https://www.seac-sp.com.br/index.php/comunicacao2/campanha-limpeza-e-saude