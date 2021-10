Mulheres com câncer ganham micropigmentação na 2ª edição da Tattoo Week online

Compartilhe Facebook

27 de outubro de 2021.

A 2ª edição da Tattoo Week online, maior convenção de tatuagem do mundo, que acontece dias 29, 30 e 31 de outubro, (de sexta a domingo), das 12h00 às 22h00 está promovendo uma ampla ação social em parceria com o Instituto Brasil + Social através do Projeto Driblando o câncer. Neste mês de outubro realiza uma campanha com o objetivo de resgatar a autoestima e a beleza feminina para atender as mulheres que aprenderam a viver e conviver com o câncer e que se submeteram à quimioterapia: a da ação de micropigmentação para sobrancelhas em pacientes oncológicas carentes.

Muitas mulheres que se submeteram à cirurgia de mastectomia ou à quimioterapia perdem as sobrancelhas e o pelo do corpo em decorrência de sessões de quimioterapia. A técnica de micropigmentação ajuda a devolver a beleza dos traços. Agora, essas mulheres poderão recuperar a autoestima recebendo doações de micropigmentações.

Para concorrer ao procedimento, é preciso que tenham terminado as sessões de quimioterapia há 40 dias ou mais e sejam pacientes carentes.

Serão doados 30 procedimentos gratuitos para as inscritas. As cadastradas serão escolhidas por meio de sorteio. Portanto, somente a inscrição não gera obrigatoriedade para com o Instituto Brasil + Social ou a Tattoo Week em executar o procedimento.

A CEO da Tattoo Week, Esther Gawendo, acredita na função social da maior convenção de tatuagem do mundo. “A Tattoo Week quer cumprir sua responsabilidade social com essa campanha no outubro rosa. Mulheres que tiveram câncer poderão se inscrever pelas redes sociais do evento e das ONGs de câncer de mama parceiras por meio de um formulário. Tudo com a máxima segurança, já que deverão apresentar atestado médico autorizando o procedimento”.

Prevenção e diagnóstico precoce

A campanha do Outubro Rosa na Tattoo Week inclui ainda a participação do médico oncologista Dr. Davi Liu, médico do Hospital São Paulo onde atua na assistência e ensino no Ambulatório de Câncer de Mama. É formado pela UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo, especializada em medicina chinesa em Beijing e autor de vários livros em ensino médico. Ele dará uma entrevista no evento (29/10), às 14h30, para alertar sobre o câncer de mama, tendo em vista que é o câncer de maior incidência em mulheres no Brasil, além de trazer as pesquisas mais recentes na especialidade.

Novembro azul

No último dia do evento (31/10), às 15h00, com o objetivo de antecipar o Novembro Azul, campanha mundial no combate ao câncer de próstata, Júlio Carvalho, urologista coordenador do Departamento de IST – Infecções Sexualmente Transmissíveis da SBU- Sociedade Brasileira de Urologia seção São Paulo e coordenador do Projeto HPV Online no YouTube, comparece ao evento e em entrevista e falará sobre a importância do diagnóstico precoce e prevenção do câncer de próstata, aumento de infecções sexualmente transmissíveis, como gonorréia, clamídia, HPV, entre outras, tendo em vista que o público jovem precisa ter em mente desde cedo, que a prevenção é a melhor saída.

Arte, entretenimento e negócios

A Tattoo Week online tem a mesma programação do evento presencial. O concurso de Miss e Mister Tattoo Week; o tradicional concurso de tatuagem e piercing e a apresentação dos novos lançamentos de máquinas e equipamentos do segmento. Não haverá venda de ingresso. Para acompanhar o evento, o acesso é apenas online pelo YouTube @Tattoo Week Oficial.

O evento conta com mais de 300 trabalhos de tattoo e piercing inscritos nas 27 categorias. Nesta edição, reúne jurados ilustres, de renome internacional, como os tatuadores Jay Freestyle (Canadá), Cris Okapi (Alemanha), Luiz Lopes (EUA), e Yallzee, influencer e tatuador caribenho que participa como jurado em mais de 30 concursos no mundo. Integram ainda a lista dos conceituados jurados Karlla Mendes (Austrália), Alexandre Dallier, Caio Cruz, Rodrigo Koala, Luciano Souza e Richard Arthur, Marco Treviso, Bola. No piercing, participam os renomados piercers André Fernandes, Lexie, Gui Cyhad, Leopoldo, Will da Klan, Renan Muza e Ruben Trigueiro (had hunter de piercers da famosa loja europeia Maria Tash).

Melhor do evento

O campeão do concurso de tatuagem ganha uma viagem a Cancún com acompanhante, US$ 1,000 Da Empresa Cam Supply, R$ 10 mil em produtos da empresa Fórmula 47, R$ 5 mil em produtos da Pynguym Tattoo Suply e R$ 3 mil de produtos da Rattori e um super kit móveis para estúdio de tatuagem da Pontual Tattoo Móveis. “Nosso objetivo é reconhecer através dos prêmios toda a excelência, a perfeição e a inovação do trabalho vencedor, que traz visibilidade e conceito para a arte na pele”, destaca Enio Conte, tatuador e diretor da Tattoo Week.

Segundo Esther Gawendo, CEO da Tattoo Week, a ideia foi trazer para o evento online tudo que acontece no presencial para que a convenção traga os resultados que busca: a valorização da arte na pele, o intercâmbio mundial entre os artistas, as inovações, conscientização e lançamentos do setor.

A Klan Tattoo, do grupo Tattoo Week, terá um estúdio de tattoo e piercing instalado na Casa de Cultura Black Princess, que funcionará por 44 dias a partir de 30/09, de quarta a domingo, das 17h00 às 22h00.

8ª Tattoo Week Rio será presencial

Gawendo informa que a 8ª Tattoo Week Rio presencial está marcada para os dias 20, 21 e 22 de maio de 2022, no Centro de Convenções SulAmérica, no Rio de Janeiro. “Será um grande evento, onde poderemos reunir os melhores tatuadores do mundo, que foram obrigados a se distanciar com a pandemia. Estaremos juntos fazendo a melhor Tattoo Week Rio de todos os tempos”, promete a diretora.

2ª Tattoo Week online

Dias 29, 30 e 31 de outubro

Para acessar o site: https://lets.events/e/tattoo-week-online-29-30-e-31-de- outubro

Formulário de inscrição para procedimento de micropigmentação: https://forms.gle/xnofhWekssdT3bSAA

Website: https://tattooweek.com.br/