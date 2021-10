Milhares de casamentos serão celebrados até o fim do ano

Compartilhe Facebook

28 de outubro de 2021.

São Paulo 28/10/2021 – Apesar dos meses anteriores terem sido mais parados, esperamos fechar o ano com mais 700 mil casamentos celebrados no país, muito próximo das cifras de 2020.

Segundo o Casamentos.com.br, enlaces devem acontecer graças ao avanço da vacinação e à queda na transmissão do novo coronavírus no país. Dados mostram que noivos brasileiros estão entre os mais preocupados em incorporar medidas sanitárias nos enlaces, atrás apenas dos mexicano

Segundo dados levantados por Casamentos.com.br, site especializado em casamentos no Brasil, 150 mil casamentos devem acontecer em todo país até o final de 2021. O portal considerou indicadores como o histórico do número total de casamentos celebrados em anos sem pandemia no país, os que já foram celebrados em 2021, estatísticas de registros de casamentos do Portal da Transparência até o mês de outubro, e os números de registro de casais no portal com a data do casamento marcada entre outubro e dezembro.

O registro de novos usuários no site voltado para a organização do evento nupcial acumula um aumento de 92% nos últimos seis meses e a busca de fornecedores também registra uma tendência positiva. O número de pedidos de orçamentos desde o início de outubro deste ano é 35% maior em relação às solicitações de orçamentos de fornecedores feitas por casais no mesmo período em 2019, último ano de atividade normal no setor.

“Apesar dos meses anteriores terem sido mais parados, esperamos fechar o ano com mais de 700 mil casamentos celebrados no país, muito próximo das cifras de 2020 que ainda teve um primeiro trimestre normal, mas ainda longe das cifras de 2019, quando foram realizados mais de 965 mil casamentos no Brasil”, explica Juliana Gallo, diretora de vendas da América Latina.

O avanço da vacinação e a queda na transmissão do vírus coincidem com a celebração dos enlaces previstos para a temporada do final do ano. De acordo com dados do Portal da Transparência, somente em outubro houve 60.314 registros de casamentos (de janeiro a outubro foram emitidos 659.828 registros). Além disso, casamentos que tinham sido adiados pela pandemia – no Brasil, 6 de cada 10 casais tiveram que adiar a data de casamento marcada para 2020 – estão previstos para acontecer até o final deste ano. Conforme pesquisa do site de Casamentos.com.br, a maior parte deles ocorrerão nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

O avanço da vacinação e a queda na média de mortes diárias coincidem com o pico dos casamentos no país. Mesmo em tempos normais, os meses de setembro a dezembro estão entre os mais buscados para esse tipo de celebração.

Brasileiros estão entre os mais adotam medidas anti-COVID-19 em casamentos

Os noivos do Brasil estão entre os que mais adotam medidas sanitárias e de higiene contra a COVID-19 em casamentos, de acordo com pesquisa feita com 10.932 noivos em nove países pela The Knot World Wide (TKWW), marketplace que reúne fornecedores da área nupcial e responsável pelo site Casamentos.com.br no Brasil. Participaram da pesquisa noivos dos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Espanha, França, Portugal, Itália, México e Brasil.

Os casais brasileiros são os mais preocupados por incorporar medidas sanitárias no casamento, ficando apenas atrás dos casais mexicanos. Em média, os mexicanos adotam 6 medidas sanitárias para a celebração e recepção do casamento; os brasileiros, 5; e os portugueses, 4,9. Em seguida estão os canadenses (4,8) seguidos por norte-americanos (3,4), espanhóis (3,3), franceses (2,4), italianos (2,3) e os britânicos (2,2), respectivamente.

Em geral, os casais de todos os países são mais propensos a ajustar a forma como servem comida (média de 32%) do que ajustar o entretenimento (19%) para contemplar medidas de segurança contra a COVID-19 e fornecedores têm se adaptado à situação e ajudado de forma proativa aos casais. Mas também há particularidade entre nacionalidades.

Durante a pesquisa, os noivos podiam votar em mais de uma categoria. Em todas, os casais brasileiros estão acima da média em relação às outras nacionalidades entrevistadas. No Brasil, cerca de 83% dos noivos pretendem ofertar álcool em gel e máscaras no dia do casamento; 70% solicitam que todos os profissionais envolvidos usem máscaras; 66% entendem que os espaços e as mesas devem estar a um distanciamento adequado; 49% reduziram a lista de convidados e 47% optaram por se casar em um ambiente ao ar livre.

Somados todos os países, a medida mais comum é a oferta de álcool em gel para os convidados (média mundial de 71%) e a menos comum é a exigência de um teste negativo de COVID-19 antes do evento (média mundial de 17%). Já o uso de máscaras por profissionais em 55%; o distanciamento das mesas em 54%; a redução da lista de convidados em 36%; e o casamento ao ar livre também em 36%.

Além das medidas de segurança adotadas pelos casais, também os profissionais do setor têm adotado as medidas estabelecidas pelas diferentes regiões do país.

Lua de mel em tempos de COVID-19

A nova temporada de casamentos prevê enlaces seguros e reafirma as luas de mel mais curtas. Os casais que já conseguiram definir o destino da lua de mel têm optado por lugares tranquilos e sem aglomerações (44%) a um custo razoável (40%). Além disso, 1 a cada 5 consideram se deslocar para lugares próximos às suas residências para locais de baixo risco contra a COVID-19.

A pesquisa mostra que – seja no casamento ou na lua de mel – os noivos brasileiros pouco a pouco estão se adaptando à nova normalidade de forma mais tranquila e segura que o demonstrado nos primeiros meses da pandemia. O mesmo acontece a nível mundial. Além dos brasileiros, os noivos das demais nacionalidades entrevistadas também têm evitado fazer grandes deslocamentos para a lua de mel, sobretudo de avião (média de 40%; no Brasil, 22%). Destaque também para a busca por lugares com opções de atividades ao ar livre (52%) e com menos risco relacionado ao COVID-19 (51%).

