Projeto Acessa Brasil pauta acessibilidade e o direito de ir e vir

28 de outubro de 2021.

Brasília, DF 28/10/2021 – Inovar é só o começo. Tema que permeia todo o projeto #AquiTemTecnologia Acessa Brasil que de forma inovadora reúne todos os interessados para debater

O projeto aborda as tecnologias de transporte e mobilidade urbana, tem como objetivo: apresentar e debater as soluções de acessibilidade e o direito de ir e vir das pessoas com limitações de movimentação em condomínios residenciais ou comerciais. Foi pensado como um seminário que aborda as soluções para implantação dos elevadores de acessibilidade para permitir o direito de ir e vir dos cidadão.

O Acessa Brasil se propõe a reunir em um único local empresas fabricantes de equipamentos de transporte vertical de forma inclusiva, empresas de serviços sejam periódicos ou esporádicos, autarquias estatais e paraestatais, empresas de economia mista, agentes financeiros e autoridades, bem como gestores de instalações e síndicos.

O projeto é organizado pela ABEMEC-DF (Associação Brasileira de Engenheiros Mecânicos e Industriais, seção DF), Engenharia & Prosa e iATOS (Instituto Americano de Tecnologia e Organização), sem fins religiosos ou político-partidários. Para facilitar o dia a dia destas pessoas com foco em amparar o direito de todos de ir e vir, as edificações precisam se adequar à norma de acessibilidade NBR9050:2015 da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas.

Com relação ao meio de transporte (vertical ou horizontal) há regras específicas a serem atendidas e que inserem uma série de itens para a acessibilidade em transportes verticais em um compêndio da ABNT.

Além desses normativos, também há de se observar o disposto na Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

Não muito distante de 2021, vale lembrar da reunião de setembro de 2015, dada em Nova York, contando com representantes de 193 Estados-membros da ONU, incluindo o Brasil, para o documento “Transformando o Nosso Mundo: A Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável” (A/70/L.1), inserindo no contexto também metas de acessibilidade entre os países.

Associada aos já apresentados há também a necessidade de incentivar as atividades de serviços e produção fabril nacionais, bem como transferências de novas tecnologias.

O evento deve contar com a participação de personalidades que atuam cotidianamente no exercício pleno e no estado da arte do tema, nomes como: Jary Castro (autor do livro “Ir e Vir”, que representou o Brasil na ONU) e Estevão Lopes (atleta paralímpico, medalhista e empresário), que são alguns dos palestrantes que estarão compartilhando seu conhecimento.

O evento ocorrerá nos dias 29 e 30 de outubro de 2021 com programação das 09:00h às 18:00h, podendo participar de forma presencial (na Quadra Poliesportiva do Cruzeiro, ao Lado do Ginásio do Cruzeiro, Brasília/DF) ou de forma remota (on-line).

O acesso ao evento (ou as informações e “link” para assistir de forma remota) deve ser dado por inscrição gratuita, de forma antecipada pelo site do evento: inscrição.

Com expositores já confirmados como a ABEEL, ATi Elevadores e Inspenge, este evento, além da organização compartilhada entre a Engenharia & Prosa, iATOS e a ABEMEC-DF, conta com o patrocínio da GHS Brasil, Eletrofrigor, StarCenter, Recigases e CONFEA-CREA além da participação do CREA-DF e Administração Regional do Cruzeiro.

Website: http://www.acessa.engeprosa.com