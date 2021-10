Compartilhe Facebook

Consumidores que comprarem durante a data usando a plataforma que oferece cashback vão concorrer a uma viagem no valor de R$ 50 mil

MÉLIUZ SORTEIA VIAGEM DOS SONHOS NESTA BLACK FRIDAY

Belo Horizonte, outubro de 2021 – Este ano, os consumidores voltaram a ver a Black Friday como uma oportunidade para realizar seus sonhos de consumo. E se depender do Méliuz, empresa de tecnologia que conecta marcas e lojas a consumidores por meio de seu marketplace e da oferta de serviços financeiros, eles terão motivos de sobra para sonhar alto.

A companhia lançou recentemente a campanha ‘Passaporte Méliuz’, que vai sortear um vale-viagem com acompanhante, no valor de R$50 mil, entre todas as pessoas que se inscreverem gratuitamente na página oficial do sorteio (usando o mesmo e-mail cadastrado no Méliuz) e fizerem ao menos uma compra online no #FestivaldasBlacksMéliuz, entre os dias 25 e 29 de Novembro.

Para aumentar as chances de ganhar, a partir do dia 13 de outubro, os usuários poderão ter direito a mais números da sorte ao completar missões como indicar o Méliuz para os amigos ou ganhar cashback a partir do envio da Nota Fiscal de compras em supermercados e farmácias.

Os números da sorte serão enviados por e-mail até o dia 17/12/2021 e o sorteio será de acordo com a extração da Loteria Federal do dia 18/12/2021. O resultado será divulgado nas redes sociais do Méliuz e o vencedor será informado por e-mail e contato telefônico. O regulamento está disponível aqui.

Como ganhar cashback com o Méliuz

Para receber cashback nas compras online, o consumidor deve se cadastrar gratuitamente no site ou app do Méliuz, pesquisar pela loja desejada, ativar o cashback e concluir a compra de forma rápida e segura, usando a forma de pagamento que desejar, na aba que será aberta automaticamente.

Para ganhar cashback por meio da leitura da Nota Fiscal, o usuário precisa primeiro ativar a oferta no app do Méliuz antes de comprar os produtos em qualquer estabelecimento, seja em loja física, online ou por app de delivery. Depois, basta escanear o QR Code ou digitar a chave de acesso da Nota Fiscal Eletrônica da compra, pelo aplicativo.

O valor devolvido em cada compra é creditado no extrato do Méliuz e, ao completar R$ 20 de cashback confirmado, o cliente pode solicitar o resgate, por meio do site ou do app do Méliuz, e receber o dinheiro na sua conta corrente ou poupança, sem pagar nada por isso.

Sobre o Méliuz:

Fundado em 2011, o Méliuz é uma empresa de tecnologia que oferece soluções digitais para conectar marcas e lojas a consumidores por meio do seu marketplace e da oferta de serviços financeiros. Finalizou o terceiro trimestre de 2021 com uma média de 30 mil novas contas abertas por dia útil, totalizando 20,8 milhões de contas cadastradas, que têm acesso a benefícios como cupom de desconto e cashback em cerca de 800 lojas parceiras, e ao usarem o Cartão de crédito Méliuz. Em 2020, foi a primeira startup a abrir capital na Bolsa de Valores brasileira, formando o grupo CASH3, que ainda conta com o site Picodi.com, marca global presente em 44 países; Promobit, plataforma de social-commerce; Melhor Plano, site que oferece ferramentas de comparação de preços e serviços de telecomunicações e serviços financeiros; Alter, empresa especializada na negociação de criptoativose e o iDinheiro, marketplace de serviços financeiros com mais de 2 milhões de visitas por mês.

Website: https://www.meliuz.com.br/