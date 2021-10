Videojet leva solução de impressão em casca de ovos para a V Feira da Avicultura

Compartilhe Facebook

29 de outubro de 2021.

São Paulo 29/10/2021 – Na feira, a Videojet levará as impressoras da linha INKJET VJ1000 FG, que fazem a impressão em ovos

Multinacional é única na América Latina a produzir a tinta utilizada na impressão em cascas de ovos, sem agredir ou modificar o alimento, e está pronta para atender a demanda do setor

O ovo é uma paixão nacional e os números do mercado de produção deste alimento provam isso. Em 2020, o consumo per capita de ovos atingiu 251 unidades, apresentando crescimento de 9,1% no ano, segundo dados da Associação Brasileira de Proteína Animal (Abpa). Em 2021, a expectativa é de que esse número cresça para 260. Em Pernambuco, o consumo per capita de ovos superou a média nacional, chegando a uma marca de 300 ovos no ano passado.

A Videojet Brasil, empresa de codificação em linha, impressão e marcação de produtos, atenta a este movimento, participará da V Feira da Avicultura e Suinocultura do Nordeste, em São Bento do Una – PE, que acontece nos dias 28 e 29 de outubro. A multinacional irá expor suas soluções de impressão direto nas cascas de ovos.

“Prevemos um crescimento no nicho de marcação em ovos, o que deve se tornar obrigatório em breve. Estamos prontos para atender a alta demanda”, afirma o presidente e CEO da Videojet do Brasil, Aimberê Maciel.

Atualmente, o decreto 44.835 do Estado de Pernambuco determina que todos os profissionais do meio identifiquem os ovos com data de produção e número de registro para permitir sua rastreabilidade. O decreto encontra-se congelado, por conta da pandemia, porém acredita-se que ele se torne uma lei nacional em breve, o que resultaria em alta demanda. “Planejamos e investimos em tecnologia sempre. Estamos preparados para atender a grande demanda de marcação em ovos”, continua o presidente.

Na feira, a Videojet levará as impressoras da linha INKJET VJ1000 FG, que fazem a impressão em ovos, a 1240/1280 – 9550, para impressão de embalagens primárias, e a UNICORN, para impressão de embalagens secundárias. Será feita a impressão em ovos durante o evento.

Com mais de 30 anos de experiência em impressões, a Videojet produz suas tintas que atendem às normas internacionais CE e USA. “Atendemos exigências internacionais garantindo a não contaminação dos alimentos, por meio das Tintas Grau Alimentício (FG). Assim temos a certeza de que os alimentos mantenham seus nutrientes e não sejam afetados pelas marcações”, conta Abílio Neto, Gerente de Desenvolvimento de Negócios da Videojet do Brasil.

Outro diferencial da Videojet é que por ser uma das pioneiras neste tipo de solução de impressão, é possível diversificar a aplicação em vários ambientes de granjas e suas respectivas classificadoras de ovos. “Granjeiros buscam a aplicação em ovos para garantir a origem de seus produtos. Isso evita que aconteçam falsas trocas por meio de seus nomes impressos e os maiores varejistas buscam esse tipo de controle para os produtos vendidos em seus estabelecimentos. Então estamos numa curva crescente em impressão em ovos e embalagens que mais cedo ou mais tarde se fará necessário e mandatário”, finaliza Neto.

Impressoras com alta tecnologia

Os equipamentos da Videojet mantêm tradição e pioneirismo na impressão direta em ovos e embalagens, o que garante fácil operação e rapidez de produção atreladas à mais alta tecnologia disponível no mercado. Além disso, as impressoras já vêm com tecnologias que atendem às determinações da indústria 4.0.

Entre os destaques da impressora INKJET VJ1000 FG estão o circuito de tinta blindado, cartuchos de reposição microprocessados que garantem a integridade da tinta, ausência de contaminantes externos e alto rendimento.

Vale destacar que a Videojet é a única empresa do mercado que possui o VRS (Videojet Remote Service), que faz com que o equipamento fique logado em rede, possibilitando que o centro técnico da multinacional possa realizar uma análise e diagnóstico online.

A impressora também não precisa parar a produção para fazer seu abastecimento. Ela possui um sistema inteligente com limpeza automática e sistema Clean Flow no cabeçote, garantindo a menor intervenção operacional em limpeza.

Além disso, a Videojet oferece uma variedade de soluções, incluindo o CIJ e o laser, para imprimir marcações de alta qualidade em caixas de papelão, plástico ou isopor. Com isso, também é possível fazer marcações nos estojos de ovos.

“Nossa companhia investe cada vez mais em profissionais habilitados e tecnologias avançadas para atender aos diversos mercados relacionados à impressão digital. Visitem a feira e o nosso estande para experimentar a qualidade Videojet”, conclui o presidente Aimberê Maciel.

