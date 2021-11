DETRAN-DF estuda autorizar clínicas credenciadas a realizarem coleta biométrica

Compartilhe Facebook

O Presidente do Sindicato das Clínicas Credenciadas Junto ao DETRAN-DF, Romualdo Barros Santos protocolou na última sexta-feira (29/10), um ofício destinado ao diretor-geral do DETRAN-DF, Zélio Maia da Rocha solicitando ao órgão de trânsito que estude a possibilidade de estender o agendamento para a coleta biométrica às clínicas credenciadas. Dessa forma, ao mesmo tempo em que desafogaria o atendimento nos postos do DETRAN, facilitaria também a vida do usuário.

Os dados coletados seriam registrados diretamente no banco de imagens do Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH) e isso agilizaria muito o processo para habilitação, mudança, adição de categoria e renovação da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).