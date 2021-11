Maior feira de artesanato e cultura do país acontece em Fortaleza

Compartilhe Facebook

1 de novembro de 2021.

Fortaleza 1/11/2021 – A Fenacce deste ano será a primeira grande feira de artesanato a ser realizada após o retorno dos eventos no estado

Mais de 300 artesãos do Brasil participarão da exposição que terá formato híbrido este ano. A expectativa de público durante o evento é de cerca de 2 mil pessoas por dia

A 3ª edição da Feira Nacional de Artesanato e Cultura (Fenacce) acontece entre os dias 3 e 7 de novembro com o tema: “Novos Tempos, Novos Formatos”. Considerada a maior feira de artesanato do Brasil, a feira deste ano será no formato híbrido. Presencialmente, o evento será no Centro de Eventos do Ceará, assim como aconteceu a 1ª edição em 2019. Pela plataforma on-line, o público poderá assistir, gratuitamente e ao vivo, toda a programação da feira, como: palestras, workshops, desfiles e oficinas de artesanato e gastronomia.

“A expectativa de público durante o evento é de cerca de 2 mil pessoas por dia. Será obrigatório o uso de máscara em todos os ambientes da Feira e todos os visitantes precisam comprovar, na entrada, que estão vacinados com as duas doses da vacina contra a Covid-19. A Fenacce deste ano será a primeira grande feira de artesanato a ser realizada após o retorno dos eventos no Estado”, diz a coordenadora da Fenacce, Stella Pavan. Para fomentar a solidariedade, a organização pede a doação de 1 quilo de alimento não perecível.

Mais de 300 artesãos do Brasil participam da exposição. No Centro de Eventos, os visitantes terão acesso a 100 estandes. Pela plataforma online, os interessados também podem visitar os estandes virtualmente e comprar diretamente com o artesão. Este ano, paralelamente à Fenacce, acontecerá a 1ª Feira de Agricultura Familiar que terá cerca de 30 estandes para visitação.

Entre os confirmados na Fenacce 2021 estão a artista Catarina Mina, o estilista cearense Ivanildo Nunes, a empresária Ethel Whitehust e o mestre Espedito Seleiro. As inscrições para o evento já podem ser feitas pelo site www.fenacce.com.br ou pelo Instagram: @fenacce.

Website: https://www.fenacce.com.br