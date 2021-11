Cemitério promove atividades para adultos e crianças no Dia de Finados

Compartilhe Facebook

1 de novembro de 2021.

Curitiba 1/11/2021 – Nossa palavra-chave é acolhimento, cada vez mais o setor funerário cria serviços para atender os familiares que sofrem a dor do luto

Uma das maiores necrópoles da América Latina investe em apoio psicológico ao enlutado e agora lança o novo serviço de capelania para clientes e comunidade

Pelo segundo ano consecutivo, em meio à pandemia, o Dia de Finados no Cemitério Vertical de Curitiba acontecerá com medidas especiais para garantir a segurança dos visitantes. Além de seguir as recomendações dos órgãos oficiais de saúde, a empresa mobilizou toda sua equipe para oferecer aos clientes e comunidade uma programação com atividades para crianças, yoga, arte terapia, apresentação musical, missa ecumênica e o novo serviço de capelania.

“No Dia de Finados, destacamos toda nossa equipe para receber e acolher as famílias que visitam seus entes queridos com toda a segurança e atenção que merece a data”, conta Nina Costa, gerente geral do Cemitério Vertical de Curitiba.

Com mais de 58 mil clientes titulares, a empresa investe em terapia pós-óbito e em campanhas de prevenção como a do câncer de mama e do câncer de próstata. Em sua revista impressa “Vertical”, os conteúdos valorizam o “saber viver” com textos sobre gastronomia, dicas de saúde, turismo e espiritualidade.

Energia limpa – Ecologicamente correto, o sistema construtivo do Cemitério Vertical possibilita que os sepultamentos se realizem em lóculos estanques acima do solo, fazendo com que os líquidos oriundos da decomposição não entrem em contato com o lençol freático. Os líquidos são transformados em gases que são tratados nas chaminés por meio de filtros de carvão ativado, prevenindo assim impactos ao meio ambiente.

Desde 2019, a energia solar responde por boa parte da demanda da necrópole, com 270 placas solares instaladas.

Inaugurado em 1989, o Cemitério Vertical de Curitiba é considerado uma das maiores e mais estruturadas necrópoles da América Latina. Localizado no bairro Tarumã, em uma área de 64 mil m², possui 6 blocos distribuídos em 3 pavimentos. Conta com 04 capelas para velório e no centro do cemitério um anfiteatro com capacidade para 340 pessoas sentadas, para a realização das cerimônias fúnebres. Com mais de 23 mil sepultados, o Cemitério Vertical tem capacidade para mais de 113 mil sepultamentos entre lóculos e ossuários. Possui mais de 240 colaboradores especializados no atendimento humanizado às famílias enlutadas.

