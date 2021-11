Como fazer o título de eleitor: Veja aqui os procedimentos!

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 1 de novembro de 2021.

Sabe onde e como tirar a segunda via do seu título de eleitor? Perdeu seu título e não sabe quais são os números?

Veja aqui tudo sobre como fazer o título de eleitor!

No Brasil o voto é obrigatório e estar em dia com a sua obrigação de cidadão e eleitor é fundamental. A comprovação do seu voto muitas vezes é exigida por diversos órgãos, concursos, para tirar passaporte, etc.

Por ser um documento não muito utilizado e nem também é exigida a sua apresentação na votação eleitoral, muitas pessoas acabam perdendo o título de eleitor e não sabem como pedir uma segunda via.

O título de eleitor é importante e obrigatório ao cidadão maior de 18 anos. Nenhum outro documento tem o poder de substituí-lo, apenas a comprovação e quitação com a última eleição.

Para sanar de vez as dúvidas dos nossos leitores vamos explicar tudo sobre como fazer o título de eleitor, como conseguir uma segunda via e também como obter os números do título sem o ter em mãos.

O que é? Como fazer o título de eleitor?

O título de eleitor é um dos documentos mais importantes da vida civil de um cidadão.

Isso porque a partir de sua inscrição você terá o direito e irá exercer a sua obrigação de votar nas eleições nos candidatos que você pensar que são os mais competentes para assumirem cargos no seu município, cidade, estado e país.

O título de eleitor comprova a sua capacidade de decisão sobre os rumos políticos do país, de acordo com sua ideologia e diretriz política nacional.

O título de eleitor poderá ser tirado a partir dos 16 anos, mas sem obrigatoriedade. Você poderá votar ao completar 16 anos, mas não é obrigatório.

O voto do cidadão só se torna obrigatório quando ele atinge a maioridade civil, que é ao completar 18 anos.

Essa obrigatoriedade vai até os 70 anos. Após está idade do cidadão o voto é facultativo.

Para fazer o título de eleitor você deve se dirigir a um cartório eleitoral da cidade onde reside ou trabalha. Você precisará apresentar os seguintes documentos:

carteira de identidade,

carteira de trabalho

certidão de nascimento/casamento.

Comprovante de residência atual (conta de água, luz ou telefone).

Homens maiores de 18 anos deverão apresentar o certificado de quitação do serviço militar obrigatório.

É importante ressaltar que para o pedido de título de eleitor o órgão responsável não aceitará como documento de identificação com foto a carteira nacional de habilitação por não conter a nacionalidade do cidadão e também o passaporte, porque este não contém a filiação.

Como tirar a segunda via do título

Se você perdeu ou teve seu título de eleitor roubado ou furtado, não é complicado o processo para pedir a segunda via do seu título de eleitor.

Para pedir a segunda via do seu título de eleitor dirija-se, preferencialmente, ao seu cartório eleitoral ou em uma central de atendimento ao eleitor e apresente:

carteira de identidade

carteira de trabalho

certidão de nascimento/casamento ou CNH (nesse caso é permitida a apresentação da carteira de habilitação).

Ao fazer o seu pedido e apresentar toda a documentação exigida, a segunda via do seu título de eleitor será emitida na hora e sem nenhum custo.

Vale lembrar que para votar não é exigida apresentação do seu título, você poderá levar qualquer documento oficial de identificação com foto e também já saber qual é a sua sessão e zona eleitoral.

Se em algum cadastro for exigido o título de eleitor, você poderá apresentar a certidão de quitação eleitoral, que substitui para todos os fins a segunda via do título de eleitor.

Como consultar o número do meu título de eleitor?

Se você perdeu seu título ou se está longe dele e precisa com urgência saber os números, não se desespere!

O site do Tribunal Superior Eleitoral criou uma sessão onde você poderá consultar e saber o número do seu título de eleitor a qualquer dia e qualquer hora.

Para isso basta acessar o Link para consulta do número do título de eleitor. Esse campo você preencherá com seu nome completo, nome da mãe e sua data de nascimento. É rápido, fácil e simples.

Com o avanço da internet os órgãos do governo têm criado aplicativos e maneiras mais simples de você resolver seus problemas de casa mesmo, sem precisar sair e se apresentar pessoalmente em um órgão, enfrentar filas, para um serviço tão simples como esse.

Gostou do post sobre como fazer o título de eleitor? Deixe seu comentário e conte para a gente!