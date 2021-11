Manutenção do carro na concessionária: vantagens e segurança

Compartilhe Facebook

* Por: - 3 de novembro de 2021.

Curitiba, PR 3/11/2021 –

Especialmente durante o período de garantia de fábrica, é interessante realizar a manutenção automotiva na concessionária.

A manutenção do carro na concessionária oferece um fator de qualidade que garante maior segurança e condições padrões de fábrica, o que aumenta o interesse na hora da compra e torna o produto disputado.

A seguir, é possível encontrar os principais motivos para realizar a manutenção do carro na concessionária e ter mais segurança durante a direção:

1. Segurança

Uma melhor performance no trânsito é garantida quando as peças do carro estão em dia. Um problema técnico pode trazer prejuízos financeiros e até fatais. Optar pela revisão com profissionais autorizados e treinados para realizar o serviço de forma especializada é ter a tranquilidade de dirigir com mais segurança.

2. Qualidade

A qualidade presente em um veículo com todas as revisões feitas em rede autorizada garante as certificações disponíveis no cronograma de manutenção e traz vantagens no momento da revenda.

3. Profissionais especializados

Com treinamento qualificado pela fábrica e anos de experiência com o modelo ofertado, os profissionais presentes na oficina da concessionária são certificados para garantir maior eficiência ao veículo. Outro ponto, é que quando existem atualizações disponíveis para o software do veículo, é na rede autorizada que isso será repassado, trazendo economia, eficácia e segurança ao motorista.

4. Peças originais

Ao realizar a revisão em rede autorizada existe a certeza de que as peças trocadas são originais. A manutenção do carro por outras vias pode trazer sérios prejuízos ao veículo, como substituição por itens falsificados, que não possuem durabilidade compatível ao padrão de fábrica e geram maiores gastos no balanço final.

5. Manutenção da garantia da fábrica

As manutenções programadas pela concessionária são um benefício oferecido no ato da compra, mas também uma forma de prevenção a acidentes. Realizar as revisões garantidas pela fábrica é uma forma de segurança, pois, por mais que o carro aparente estar em boas condições, há o desgaste natural das suas peças.

O Grupo Sulpar possui mais de 50 anos de atuação no segmento automotivo, com certificações nacionais e internacionais. A Toyota Sulpar conta com três concessionárias no Sul do Brasil, duas em Curitiba (Hauer e Alto da XV) e uma em Paranaguá.

