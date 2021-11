Faculdade é a primeira a emitir microcertificados validados por blockchain

Compartilhe Facebook

3 de novembro de 2021.

São Paulo 3/11/2021 – Por meio de badges, o recrutador pode consultar a data de emissão, validade, as skills desenvolvidas, critérios de aprovação e se aquele certificado é válido

Precisão na análise das competências dos alunos na plataforma da D2L apoia instituição na avaliação e emissão de certificados

A emissão de microcertificados tem sido uma tendência em todo o mundo. Em vez de um aluno conquistar um diploma ao final de uma graduação, por que não, certificá-lo a partir das competências que ele vai adquirindo ao longo do curso? A FECAF (Faculdade Capital Federal) é a primeira faculdade no Brasil a oferecer microcertificados validados por blockchain.

Para ir além das fronteiras regionais de Taboão da Serra, São Paulo, a faculdade que possui 6 mil alunos no modelo presencial, também oferece 10 cursos de graduação e 67 de pós-graduação EAD com 1.500 alunos. Observando as demandas do mercado, ela passou a focar nas skills que o mercado de trabalho exige dos profissionais que ela ajuda a formar. E, a partir daí, oferece uma trilha de aprendizagem em que o aluno vai conquistando microcertificações quando finaliza um curso ou uma disciplina específica.

As certificações vêm com credenciais (badges com a marca da instituição) validadas por blockchain para dar mais credibilidade a tais selos. Para isso, as badges são atreladas a um sistema integrado com a Brightspace e que pode ser compartilhado nas redes sociais, como o LinkedIn. “Amarramos a nossa certificação a uma estrutura, em que aluno e recrutador veem valor. Temos uma preocupação muito grande com empregabilidade, e por isso queremos ajudar nossos alunos a garantir a melhor formação e ensiná-los como comprovar uma boa formação e como se apresentar para o mercado de trabalho”, explica o diretor de Educação a Distância da FECAF, Leandro Ortunes.

Neste sentido, a plataforma da D2L, a Brightspace se tornou mais que um local onde se hospeda conteúdo, mas também um local em que é possível fazer uma análise muito mais profunda da aprendizagem dos alunos e com mais profundidade e precisão sobre o processo de aprendizagem de cada um. “Isso nos permite controlar e aumentar os níveis de engajamento e retenção dos alunos, e nos possibilita ver com qual formato de conteúdo eles mais se engajam e por meio da plataforma, bem como também certificá-los”, relata Leandro.

“Antes de ser uma empresa de tecnologia, somos uma empresa de Educação. Por meio das diversas ferramentas dentro da nossa plataforma, gestores e educadores conseguem ser mais estratégicos. Com uma análise precisa da performance dos alunos, realizamos um diagnóstico e prognóstico apurados da sua vida acadêmica, derivando assim em uma educação mais personalizada e engajadora”, comenta o Diretor da D2L do Brasil, Peterson Theodorovicz.

Atualmente, a FECAF certifica todos os alunos de engenharia e arquitetura nas disciplinas de tecnologias e projetos. A estimativa é que sejam gerados 360 certificados no primeiro semestre de 2021 e mais 360 no semestre seguinte. Além disso, a FECAF tem como objetivo para o futuro implementar esse modelo de certificação em todas as disciplinas que envolvam tecnologia e liberar mais de 12 mil badges via blockchain.

Por meio dos badges, o recrutador consegue consultar a data de emissão, validade, as skills desenvolvidas, critérios de aprovação e se aquele certificado é válido ou se tem alguma quebra de confiança dos dados. Tais credenciais também estarão atreladas ao desempenho do aluno, que precisará concluir o curso com um desempenho diferenciado para conquistar o selo. “Hoje entendemos que um aluno aprovado, não necessariamente atingiu as competências previstas num plano de Ensino. Ele terá um certificado, mas o badge está atrelado a 100% de acerto em tal competência. Com isso, conseguimos trabalhar com aprendizagem adaptativa, trilhas de aprendizagem e cursos e comunicados personalizados a cada aluno. Esse é o futuro. Todos os cursos terão badges dentro da Plataforma Brightspace da instituição”.

Diante disso, Leandro ainda destaca que a D2L não apenas supre todas as demandas de tecnologia educacional que a FECAF possui hoje, mas também os auxilia a enxergar caminhos ainda mais inovadores para o futuro.

