Ação social em Ribeirão Preto comemora o ‘Dia da Favela’

3 de novembro de 2021.

Ribeirão Preto, SP 3/11/2021

Evento que acontece no dia 4 de novembro, a partir das 14h, será marcado por intervenções artísticas, atendimento básico de saúde, debates e reflexões



Desde o ano de 1900, o dia 4 de novembro é reconhecido internacionalmente como o Dia da Favela. A data possibilita o debate sobre as temáticas relacionadas às comunidades brasileiras, que são extremamente fundamentais para o desenvolvimento econômico, social e cultural do país. É com esse propósito, que a CUFA (Central Única das Favelas) – organização brasileira reconhecida nacional e internacionalmente nos âmbitos político, social, esportivo e cultural que existe há 20 anos – realiza o “Dia da Favela”, evento que contará com atendimento básico de saúde, cabeleireiro, roda de conversa e prevenção à saúde da mulher, grafite, Bboys, encontro de Djs e com artistas locais. As atividades são gratuitas e acontecem, a partir das 14h, na quadra do bairro Adelino Simioni, localizada na Av. Magid Simão Trade s/n.

Segundo o presidente da CUFA Ribeirão Preto, Raphael de Paula, “O Dia da Favela” tem o objetivo de dar continuidade ao plano de mobilização, integração e revelação de shows, levando protagonismo e causando impacto social. “Queremos ampliar suas formas e possibilidades de expressão e alcance para difundir a conscientização das camadas desprivilegiadas da população”, explica.

Raphael de Paula ressalta que a data celebra as diversas culturas que habitam nesses territórios. “É uma oportunidade para comemorar a resistência, a luta e a força de um povo que mesmo diante das dificuldades, não deixa de sorrir”, diz.

As atrações musicais que estão confirmadas no evento são: “Tudo Vira Samba”, “Dj San Mix”, “Nego Lê e DJ Yzak” e “MC Pezão”.

A Weclix, provedora de internet via fibra óptica, é uma das empresas apoiadoras do evento. “Acreditamos no nosso papel para a construção de uma sociedade melhor, por isso, enxergamos no “Dia da Favela” uma oportunidade para seguir transformando a realidade das comunidades”, diz Katia Andrade, Diretora de Marketing, Comercial e Experiência do Cliente na Weclix.

Mais informações podem ser obtidas pode meio da página do Facebook CUFA Ribeirão Preto, que pode ser encontrada por meio do link: https://www.facebook.com/cufaribeiraopreto.

Live CUFA “Dia da Favela”

A ação social “Dia da Favela”, será lançada nesta segunda-feira, 1º de novembro às 22h, por meio de uma transmissão ao vivo pelo YouTube, no canal Abracadabra, gravadora musical responsável por muitos sucessos do RAP dos anos 90 e até hoje considerada a pioneira em revelar grandes nomes do gênero na região. A apresentação será comandada por Raphael de Paula, presidente da CUFA (Central Única das Favelas).

Os convidados para a atração são Nego Lê & DJ Yzack, que irão cantar e bater um papo sobre o show ao vivo que acontecerá na favela do Simioni no dia 4 de novembro, carreira e curiosidades.



Serviço:

Live CUFA “Dia da Favela”

Data: 1 de novembro, às 22h

Transmissão: Canal Abracadabra (https://youtube.com/channel/UCWLoJOzc16FcRc3bvEwVjAg)

“Dia da Favela”

Data: 4 de novembro, a partir das 14h

Endereço: Quadra do bairro Adelino Simioni – Av. Magid Simão Trade s/n

Website: https://www.cufa.org.br/