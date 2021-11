Grupo BMV está entre as dezoito inovações globais selecionadas para apresentação

Compartilhe Facebook

Por: - 3 de novembro de 2021.

3/11/2021

Nesta edição, a conferência climática da ONU será realizada entre os dias 01 a 12/11, em Glasgow, Escócia, e trará o olhar das startups com soluções escaláveis e inovadoras para o meio ambiente

O Grupo BMV — com sua vertical GovTech Tesouro Verde – possui uma solução de vanguarda para a conservação da biodiversidade em floresta, como estratégia de combate às mudanças climáticas. Ela foi selecionada entre as dezoito soluções globais para se apresentar na COP26, que ocorre entre os dias 01 e 12/11 em Glasgow, Escócia.

O BMV participa do Global Scale Up Program, criado pela CivTech Alliance, que selecionou startups de nove países para participar de uma imersão de sete semanas em um ecossistema de inovação tecnológica pelo meio ambiente. O processo prevê o contato com representantes de outras empresas para a troca de experiências e, como última etapa, uma rodada de apresentação, na COP26, para líderes da sociedade civil, políticos e grandes investidores.

No Brasil, o processo de seleção das empresas envolveu a InvestSP e o IdeiaGov, ambas ligadas ao governo de São Paulo e o BrazilLAB – primeiro hub govtech do Brasil. A expectativa do projeto é propor soluções em relação a três desafios das mudanças climáticas: desperdício de alimentos, resiliência ambiental e descarbonização.

As startups escolhidas vão participar de uma aceleração global, a partir de um intercâmbio online entre os países que fazem parte do programa, e poderão se conectar com investidores, governos e organizações internacionais. “Foi uma vitória sermos selecionados pela iniciativa de países CivTech da ONU por apresentarmos o crédito de conservação da biodiversidade com o uso de inovação tecnológica, como um instrumento que dá resposta concreta ao problema de mudanças climáticas”, diz a CEO do Grupo BMV e economista, Maria Tereza Umbelino. A 26ª edição do evento reunirá 197 países para debater as mudanças ambientais e levar startups do mundo todo que apresentem soluções para aumentar a preservação.

O Grupo BMV é um grupo empresarial fundado em 2007, que investiu, estruturou e tem como “Core” de negócios soluções tecnológicas em sustentabilidade. Junto com a academia científica, desenvolveu o primeiro Standard global de ativos de conservação de florestas, a primeira clearing house do mercado ESG, com sistema de registro em blockchain, e a primeira certificação ESG on demand de corporações e operações com geração de externalidades positivas, NET POSITIVE a partir da incorporação do ativo ambiental, UCS.

As entregas de valor que o Grupo BMV traz ao mercado são: a acessibilidade de empresas e instituições à qualificação ESG por meio do produto da conservação de florestas, a condição das empresas evidenciarem em seus relatórios os resultados concretos dos investimentos em sustentabilidade e a incorporação do coeficiente ambiental como riqueza que aumenta o valor patrimonial das empresas e instituições.

Website: http://www.brasilmataviva.com.br/programa-bmv